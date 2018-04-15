Путин обсудил с Рухани Сирию и Йемен

По инициативе Тегерана состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и иранского президента Хасана Рухани, сообщает пресс-служба Кремля. Российский и иранский лидеры обсудили ситуацию, которая сложилась на мировой арене после ракетного удара коалиции во главе с США по целям в Сирийской арабской республике (САР).

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Президенты РФ и Ирана констатировали, что это нападение носит противоправный характер, а также серьезно бьет по возможностям политического урегулирования гражданской войны в Сирии. Путин подчеркнул, что если акции такого рода продолжатся, то это «неминуемо приведет к хаосу» в международных отношениях.

Обе стороны, сообщает Кремль, выразили заинтересованность и дальше развивать «многоплановое российско-иранское сотрудничество», а также расширять «взаимовыгодные связи» в сфере торговли и экономики.

Также российский и иранский президенты обсудили, как вообще идут дела на Ближнем Востоке, в частности — в Йемене, где мятежники-хуситы сражаются с правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция по нанесению ударов в Сирии была выполнена превосходно, сообщает RT.

«Операция в Сирии была настолько превосходно выполнена, с такой точностью, что единственное, к чему фейковые СМИ смогли придраться, — что я использовал выражение «Миссия выполнена». Я знал, что они за это ухватятся, но посчитал, что это настолько хороший военный термин, что он должен вернуться. Используйте его чаще!» — написал Трамп в своем твиттере после атаки.

Президент РФ Владимир Путин ранее также заявил о готовности Кремля развивать взаимодействие со странами Лиги арабских государств (ЛАГ) для обеспечения безопасности в регионе, сообщает ФАН. В воскресенье организация проводит саммит в городе Дахран в Саудовской Аравии. В своем обращении Путин подчеркнул, что после разгрома террористов в Сирии и Ираке совместными усилиями можно активизировать процесс политического урегулирования на Ближнем Востоке, а также попробовать вместе решить важные гуманитарные задачи.

«Эти вызовы требуют от международного сообщества скоординированных коллективных усилий и, несомненно, повышают востребованность таких многосторонних структур, как Лига арабских государств»,

— заявил российский президент.

Как сообщалось ранее, особое внимание на заседании саммита ЛАГ уделят положению дел в Сирии после ракетных обстрелов вооруженными силами США, Британии и Франции. Ранее в поддержку действий Вашингтона и союзников выступили Катар, Саудовская Аравия, а также другие члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Алжир, Ливан и Ирак осудили военную агрессию против САР.

Путин назвал удары США, Франции и Великобритании актом агрессии против суверенного государства, находящегося на переднем крае борьбы с терроризмом, — Сирийской арабской республики.

По заявлению Пентагона, сообщает НСН, ракетные удары пришлись по трем целям в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанным с сирийской программой создания химического оружия — научно-исследовательскому институту, командному пункту и складам, где, по данным разведки США, хранились запасы химоружия.

Телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки объектов, подвергшихся массивному ракетном ударам США, Британии и Франции. Снимки сделаны до и после удара по двум объектов в провинции Хомс и одному на окраине Дамаска. Уточняется, что

атаке якобы подверглись склад и бункер с химическим оружием в Хим Шиншаре в мухафазе Хомс и Центр разработки и исследования химического оружия в Дамаске.

Постпред США при ООН Никки Хейли ранее заявила, что у России «нет хороших друзей». По ее словам, отношения между США и Россией «очень напряжены», особенно после ударов по Сирии, но США не теряют надежды на улучшение. Она также назвала Россию «сторонником Асада».