Скрипаль пока не приняла помощь от России

МИД Великобритании направил посольству России в Лондоне срочную ноту с объяснением ситуации в Солсбери — Юлия Скрипаль получила предложение об организации для нее встречи с консульскими сотрудниками российской дипмиссии.

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На данный момент дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля еще не решила, принимать ли помощь от российского посольства или нет. Об этом заявил в разговоре с РИА «Новости» пресс-секретарь российской дипмиссии в Лондоне. По словам представителя российского посольства, Форин-офис заявил о том, что Юлия способна принять решение о готовности воспользоваться предложением посольства РФ.

Он также добавил, что посольство России сообщило британскому МИДу имена и контакты российских консулов, готовых выехать в Солсбери сразу же после того, как Скрипаль согласится на встречу.

При этом британское внешнеполитическое ведомство вновь отказалось сообщить хоть какие-то сведения о здоровье отравленного британского агента и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, сославшись на то, что тот является подданным Великобритании. При этом у Скрипаля есть и российское гражданство, следовательно, он сохраняет все права гражданина РФ.

Кроме того, пресс-секретарь российского посольства подчеркнул, что ответ о состоянии здоровья Юлии Скрипаль был получен лишь спустя месяц после инцидента в Солсбери. Британский МИД ранее ограничивался «формальными и бессодержательными отписками», добавил он. Поэтому, РФ не может согласиться с тем, что Лондон выполняет «выполняет свои международные обязательства в отношении наших многочисленных запросов о предоставлении консульского доступа [к пострадавшим россиянам]».

Кроме того, в посольстве России надеются, что в будущем будут получать сообщения о здоровье Юлии и Сергея Скрипалей прямо из министерства иностранных дел Соединенного королевства в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях от 1963 года, а «не из британских СМИ, как это было до сегодняшнего дня».

Посол России в Лондоне Александр Яковенко ранее подчеркнул, что проблем у России со Скрипалями нет и они могут спокойно вернуться на территорию страны. Он отметил, что надеется на возвращение Юлии Скрипаль в Москву --

у нее в российской столице «работа, квартира, она довольно состоятельная женщина, ее дела тут идут хорошо».

Он также ответил на вопрос, может ли отец Юлии Скрипаль также беспрепятственно вернуться в Россию. «Что касается ее отца — пусть решает, оставаться ему в Британии или нет. У России нет возражений, нет проблем с ними», — заявил он.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могло быть инсценировано, сообщает ФАН.

«На фоне выздоровления Юлии Скрипаль, ее фразы «У папы все нормально, он отдыхает», растущих сомнений насчет обвинений Лондона в адрес России возникает вопрос: а было ли отравление как таковое?» — написал Пушков в твиттере.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН выразил надежду, что Юлию Скрипаль не будут запугивать в Великобритании.

«Они настолько все обострили, настолько все запутали, что сейчас, если Юлия Скрипаль не будет говорить то, что бы им хотелось от нее услышать, я думаю, будет скандал. Могут ли они ее заставить, запугать? Конечно, могут. Могут угрожать, что ты вернешься в Россию, тебя там ждет расправа». Что угодно. Но я надеюсь все-таки, что британское правосудие будет в этом плане справедливо. Посмотрим, что она скажет», — заявил Джабаров.

МИД Великобритании ранее заявил, что заключение о виновности России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля было сделано на основании сведений о том, что Россия якобы ищет способы использования химвеществ для убийств и считает бывших сотрудников разведслужб потенциальными мишенями.

6 апреля постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в Великобритании «заигрались и доиграются» с обвинениями по делу Скрипаля, передает RT.

«Мы говорили нашим британским коллегам, что вы заигрались и доиграетесь. Потому что

одно дело выдвигать не подкрепленные никакими доказательствами обвинения, и совсем другое — переходить на разговор на профессиональном языке, который подразумевает не мегафонную дипломатию, а ясные ответы на обоснованные вопросы»,

— подчеркнул постпред.

В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены 66-летний экс-полковник ГРУ и агент SIS (британской разведки) Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. Британия утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 «Новичок» причастен Кремль и российские спецслужбы, но Москва эти обвинения отрицает и требует предоставить фактические доказательства и провести прозрачное расследование этого дела.