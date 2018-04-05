Британцы нашли место изготовителя «Новичка»

Британские спецслужбы «с чрезвычайной степенью вероятности» обнаружили тайную российскую лабораторию, занимавшуюся производством нервно-паралитического агента «Новичок», сообщает The Times со ссылкой на источник в правительстве Великобритании.

Собеседник газеты не стал раскрывать точное местоположение «секретной лаборатории», но заявил, что с помощью научного анализа и разведки британским властям «всего лишь несколько дней спустя удалось установить источник производства».

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Это стало возможным, добавил источник, благодаря тому, что британский кабмин располагал «весьма солидным объемом информации» о производстве «Новичка» уже к 7 марта — когда состоялось первое заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. По словам источника, уже три дня спустя после отравления Скрипалей в Солсбери «с высокой долей вероятности» можно было предположить, что этот яд имел российское происхождение. Однако при этом британская разведка «не уверена на 100%», и все инсайды строятся на предположениях, сообщает НСН.

Кроме того, в Лондоне предположили, что российские власти производили тесты в «обнаруженной» лаборатории, чтобы понять, можно ли использовать «Новичка» для политических убийств.

Ожидается, что результаты анализа проб вещества, которым был отравлен Скрипаль вместе с дочерью в Солсбери, будут готовы в течение недели.

При этом ранее британские химики в лаборатории Портон-Даун не сумели установить страну происхождения яда «Новичок», заявил директор лаборатории Гэри Айткенхед 3 апреля.

«Мы не определили точный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы собрать вместе выводы, к которым вы пришли», — заявил Айткенхед.

Лондон в любом случае, независимо от результатов изучения химического оружия, будет продолжать давить на Россию, убежден заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По словам Рябкова, поскольку официальные представители Великобритании изначально выступали с публичными обвинениями в адрес Москвы, они «не отступятся от этой линии».

МИД Великобритании заявил, что заключение о виновности России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля было сделано на основании сведений о том, что Россия ищет способы использования химвеществ для убийств и считает бывших сотрудников разведслужб потенциальными мишенями. В заявлении внешнеполитического ведомства Великобритании говорится, что в пользу этой гипотезы говорит «знание о том, что в течение последнего десятилетия Россия исследовала пути разработки химвеществ, возможно, для убийств, и в рамках этой программы произвела и хранила небольшое количество «Новичка», данные о прежних убийствах, совершенных Россией, и наше заключение — Россия видит в некоторых бывших сотрудниках разведки мишени».

В среду, 4 апреля, британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Россия попыталась скомпрометировать независимое расследование Организации по запрещению химического оружия дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, сообщает ФАН.

«Цель нелепого предложения России в Гааге была ясна — скомпрометировать независимую, непредвзятую работу международного наблюдателя по химоружию. У России с момента попытки убийства на британской земле посредством боевого химоружия была одна цель — скрыть правду и смутить общественность», — говорится в заявлении британского министра.

Ранее со слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова стало известно, что Россия выступила инициатором внеочередного созыва Исполнительного совета ОЗХО в связи с инцидентом в британском Солсбери. Однако

по итогам голосования за проведение нового совместного расследования инцидента в Солсбери Россия не смогла набрать нужного числа голосов «за». В поддержку российской инициативы выступили Азербайджан, Судан, Алжир, Иран и Китай. Против выступили 15 государств-членов ОЗХО, а еще 17 воздержались от голосования.

Москва требует от Лондона предоставить факты по делу Скрипаля и вести расследование отравления российских граждан максимально прозрачно. Как сообщает RT со ссылкой на российскую делегацию в ОЗХО, Россия признает выводы в расследовании инцидента с отравлением Скрипалей, если они будут базироваться на неопровержимых фактах. Российские официальные лица неоднократно отвергали основанные на домыслах обвинения, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что британцам следует извиниться.