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Британцы нашли место изготовителя «Новичка»

The Times: Британия нашла место изготовления «Новичка»

Спецслужбы Великобритании предполагают, что нашли секретную российскую лабораторию, где якобы создали боевое отравляющее вещество «Новичок». Источники не стали раскрывать местонахождение лаборатории, но отметили «чрезвычайную степень вероятности» ее обнаружения. По их утверждениям, Кремль проводил в этой лаборатории тесты, чтобы выяснить возможность применения ядов в политических убийствах.

Британские спецслужбы «с чрезвычайной степенью вероятности» обнаружили тайную российскую лабораторию, занимавшуюся производством нервно-паралитического агента «Новичок», сообщает The Times со ссылкой на источник в правительстве Великобритании.

Собеседник газеты не стал раскрывать точное местоположение «секретной лаборатории», но заявил, что с помощью научного анализа и разведки британским властям «всего лишь несколько дней спустя удалось установить источник производства».

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Это стало возможным, добавил источник, благодаря тому, что британский кабмин располагал «весьма солидным объемом информации» о производстве «Новичка» уже к 7 марта — когда состоялось первое заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. По словам источника, уже три дня спустя после отравления Скрипалей в Солсбери «с высокой долей вероятности» можно было предположить, что этот яд имел российское происхождение. Однако при этом британская разведка «не уверена на 100%», и все инсайды строятся на предположениях, сообщает НСН.

Кроме того, в Лондоне предположили, что российские власти производили тесты в «обнаруженной» лаборатории, чтобы понять, можно ли использовать «Новичка» для политических убийств.

Ожидается, что результаты анализа проб вещества, которым был отравлен Скрипаль вместе с дочерью в Солсбери, будут готовы в течение недели.

При этом ранее британские химики в лаборатории Портон-Даун не сумели установить страну происхождения яда «Новичок», заявил директор лаборатории Гэри Айткенхед 3 апреля.

«Мы не определили точный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы собрать вместе выводы, к которым вы пришли», — заявил Айткенхед.

Лондон в любом случае, независимо от результатов изучения химического оружия, будет продолжать давить на Россию, убежден заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По словам Рябкова, поскольку официальные представители Великобритании изначально выступали с публичными обвинениями в адрес Москвы, они «не отступятся от этой линии».

МИД Великобритании заявил, что заключение о виновности России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля было сделано на основании сведений о том, что Россия ищет способы использования химвеществ для убийств и считает бывших сотрудников разведслужб потенциальными мишенями. В заявлении внешнеполитического ведомства Великобритании говорится, что в пользу этой гипотезы говорит «знание о том, что в течение последнего десятилетия Россия исследовала пути разработки химвеществ, возможно, для убийств, и в рамках этой программы произвела и хранила небольшое количество «Новичка», данные о прежних убийствах, совершенных Россией, и наше заключение — Россия видит в некоторых бывших сотрудниках разведки мишени».

В среду, 4 апреля, британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Россия попыталась скомпрометировать независимое расследование Организации по запрещению химического оружия дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, сообщает ФАН.

«Цель нелепого предложения России в Гааге была ясна — скомпрометировать независимую, непредвзятую работу международного наблюдателя по химоружию. У России с момента попытки убийства на британской земле посредством боевого химоружия была одна цель — скрыть правду и смутить общественность», — говорится в заявлении британского министра.

Ранее со слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова стало известно, что Россия выступила инициатором внеочередного созыва Исполнительного совета ОЗХО в связи с инцидентом в британском Солсбери. Однако

по итогам голосования за проведение нового совместного расследования инцидента в Солсбери Россия не смогла набрать нужного числа голосов «за». В поддержку российской инициативы выступили Азербайджан, Судан, Алжир, Иран и Китай. Против выступили 15 государств-членов ОЗХО, а еще 17 воздержались от голосования.

Москва требует от Лондона предоставить факты по делу Скрипаля и вести расследование отравления российских граждан максимально прозрачно. Как сообщает RT со ссылкой на российскую делегацию в ОЗХО, Россия признает выводы в расследовании инцидента с отравлением Скрипалей, если они будут базироваться на неопровержимых фактах. Российские официальные лица неоднократно отвергали основанные на домыслах обвинения, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что британцам следует извиниться.