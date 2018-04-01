«Еще как будем нажимать на Лондон»

Российский посланник в Великобритании Александр Яковенко заявил в эфире программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на НТВ о подозрениях вокруг дела Скрипаля. По мнению дипломата, отравление в Солсбери было провокацией и могло быть организовано сотрудниками британских спецслужб.

Реклама

Яковенко отметил, что причиной разговора о возможной провокации стало поведение британской стороны — в Лондоне отказываются предоставлять какие-либо сведения о ходе расследования, передает RT.

Он добавил, что у подобной провокации могли быть две причины. Во-первых, на фоне выхода Британии из ЕС англичане пошли на сделку с Брюсселем.

«Если вы обратили внимание, что в Брюсселе, когда принималось заявление по Скрипалям, то тема Брекзита совершенно не звучала. А в это время принимались очень важные договоренности о дальнейших переговорах между Великобританией и странами Евросоюза, то есть тема ушла в тень. И британцы в данном случае приняли практически все условия Евросоюза, то бишь Брюсселя», — отметил Яковенко.

По словам посла РФ в Лондоне, эти события остались «как бы в тени» и сделано это было «на публику».

Вторым моментом, по словам Яковенко, стали размышления Лондона над его дальнейшей ролью «в Западном союзе». Посол отметил, что после утверждения курса национальной безопасности Соединенного королевства Лондон решил возглавить «так называемое сдерживание России». Однако, отметил он, чтобы сдерживать Россию, им потребовалась мощная провокация, направленная на изыскание поддержки парламента и нации.

Яковенко подчеркнул, сообщает ФАН, что в случае с отравлением Скрипалей, в отличие от дел со смертями Литвиненко, Патаркацишвили, Березовского, Перепеличного и Глушкова, британской стороне не удастся засекретить информацию о причинах произошедшего. Он выразил убежденность в том, что Россия не даст Лондону выскользнуть из правового поля и британцам «придется ответить».

«Так что мы сейчас просто выбираем методику, по какому пути мы пойдем», — подчеркнул посол РФ. Он также добавил, что Москва «еще как [будет нажимать на Лондон]».

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что не верит намерению США улучшать отношения с Россией на фоне закрытия генконсульства в Санкт-Петербурге.

«Словам американцев я не очень верю. На Трампа оказывается постоянное давление со стороны русофобских сил, которых очень много в американском Конгрессе и вообще в истеблишменте. Как только он поздравил с победой Путина и заговорил о предстоящей встрече, на него тут же последовал нажим. Следом состоялась высылка наших дипломатов», — заявил Джабаров.

Он добавил, что не исключает возможности того, что у президента США Дональда Трампа есть желание наладить диалог с Россией, но у него просто нет возможности сделать это.

Кроме того, сенатор заявил, что слова главы МИД Германии Хайко Мааса, заявившего о намерении сотрудничать с Россией, заслуживают более серьезного рассмотрения.

«Немцы поддались давлению и выслали четырех российских дипломатов, причем, сразу оговорились, что их можно будет заменить другими. Это произошло в те же сроки, когда они полностью дали пакет документов на прокладку трубопровода «Северный поток» в территориальных водах Германии. Это говорит о том, что немцы хотят с нами взаимодействовать. Это прагматичный и трезвомыслящий народ, который понимает, что наши экономики нуждаются друг в друге. Поэтому я с оптимизмом воспринимаю немецкие заявления», — подметил Джабаров.

Зампред также добавил, что Российская Федерация будет лишь приветствовать сдвиг ситуации «с мертвой точки».

Ранее в воскресенье, 1 апреля, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Запад готов вести диалог с Россией. При этом германский министр иностранных дел отметил, что взаимные выдворения дипломатов по «делу Скрипаля» и другие инциденты на международной арене сильно ударили по доверию между сторонами. Посол ФРГ в РФ Рюдигер фон Фрич по итогам посещения ведомства заявил об открытости ФРГ к диалогу с Россией. Он также призвал Москву сделать все, чтобы ответить на вопросы по инциденту в Солсбери.

Россия же требует от Британии предоставить формулу препарата «Новичок» и провести объективное расследование отравления российских граждан.