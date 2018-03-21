Не придут по-английски

Посол Великобритании в России Лори Бристоу оказался принимать участие в организованной МИД РФ встрече иностранных посланников. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя британского посольства,

возможность участия на рабочем уровне, тем не менее, рассматривается. Какие-либо детали сотрудник британской дипмиссии уточнять не стал.

Накануне, 20 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что все аккредитованные в России послы зарубежных стран были приглашены в здание на Смоленской-Сенной для разъяснения позиции Москвы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

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«Планируется довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны», — добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Также от участия во встрече в МИД воздержались послы Франции, Германии и Китая — вместо них должны прибыть представители дипмиссий «на рабочем уровне». Посол США также решил не приезжать в МИД на Смоленскую.

Ранее Мария Захарова заявила, что Лондон изо всех сил старается придумать «мотив преступления» для России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери. С таким мнением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя опубликованный в газете The Daily Telegraph текст британского министра иностранных дел Бориса Джонсона.

Джонсон опубликовал во вторник, 20 марта, статью — в ней он в качестве причины отравления Скрипаля назвал последовавшие за этим инцидентом президентские выборы в России. Мария

Захарова в ответ на это в своем фейсбуке опубликовала заявление, в котором задалась вопросом: для чего нужна «новая порция фейков и нападок в исполнении «новичка» британской дипломатии?»

Мария Захарова полагает, что Джонсон пытается «спасти честь» премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, объявившей о высылке 23 российских дипломатов «не то, что до окончания расследования, а по сути — до его начала». Также представитель российского МИДа отметила, что вся информация по делу об отравлении в Солсбери находится под грифом «секретно».

Захарова подчеркнула — в отличие от Москвы, у Лондона и его партнеров по НАТО был мотив для отравления. Сейчас же Джонсон пытается его «выдумать». Также она отметила, что британцы «постоянной сиреной» пытаются заглушить исходящий от Российской Федерации призыв предоставить все данные, которыми располагает Лондон, чтобы начать совместное объективное расследование прозошедшего.

«Данных на момент 20 марта предоставлено ровно ноль. Без палочек и запятых. Ноль»,

— подчеркнула представитель МИД РФ.

Мария Захарова охарактеризовала действия Форин-офис как «истошное хамство», необходимое британским правящим кругам «как воздух». Также в МИД недоумевают над данными, послужившими основой для выводов о «весьма высокой вероятности» причастности России к отравлению Скрипаля — ведь Скотланд-Ярд заявлял, что следствие будет длиться несколько месяцев.

Захарова добавила, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), опубликовавшая во вторник доклад, заявляла о трехнедельном сроке анализа отравляющего вещества.

Ранее Борис Джонсон написал, что Россия будто бы причастна к отравлению в Солсбери. Он заявил, что

«сигнал [российских спецслужб] был ясным — мы выследим вас, мы найдем вас и мы убьем вас». Начальник Форин-офис также добавил, что Россия будет отрицать свою вину, но «весь мир будет знать, что это сделала РФ».

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о стремлении британской стороны использовать секретариат ОЗХО для подкрепления своих безосновательных обвинений в адрес Москвы по делу отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Он также подчеркнул, что российская сторона до сих пор не знает, в каком состоянии находится Юлия Скрипаль. «Нынешние крики, что все это придумано Россией, и что Россия, цитируя министра Джонсона, пытается иголку правды спрятать в стоге лжи — я хочу призвать уважаемых коллег в Лондоне «не зарываться» и немножко отвечать за собственные слова», — подчеркнул замминистра. Рябков вновь подчеркнул готовность российской стороны к двустороннему сотрудничеству.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко ранее подчеркнул, что британское правительство использует дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, чтобы набрать популярность.

«Весьма вероятно, Британия рассматривает этот кризис в качестве «маленькой победоносной войны», чтобы заработать очки внутри страны — но это не выйдет»,

— отметил Яковенко. Он также предостерег Лондон от сокращения связей с Москвой. При этом Яковенко отметил, что британская сторона не предоставляет ни малейшей информации о пострадавших российских гражданах, а также запрещает доступ консулов к отравленным.