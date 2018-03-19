«Шредер — один из важнейших лоббистов Путина»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Евросоюзу следует наложить санкции на бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. В своем интервью немецкой газете Bild Климкин заявил, что санкции ЕС должны касаться «не только членов российского правительства и государственных компаний, но и тех, кто продвигает за границей проекты [Кремля]».

По мнению главы МИД Украины, именно Герхард Шредер — один из важнейших лоббистов президента России Владимира Путина «во всем мире». Поэтому, полагает Климкин, Брюсселю необходимо тщательно изучить, какие меры ЕС может предпринять в случае с «российским лобби».

Незадолго до этого, 15 марта, германский экс-канцлер Герхард Шредер рассказал о сходствах его жизненного пути с путем президента России Владимира Путина. «Он рос в коммуналке и с крысами, я — в бараке без отопления и электричества. Мы оба не забыли, откуда мы родом. Это весьма кстати в политике, когда в прежней жизни не все было легко. Есть, наверное, еще одна параллель: он говорил о своей матери очень-очень нежно и уважительно. Как и я о своей», — заявил Шредер.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у Путина и Шредера весьма доверительные отношения. «Они могут шутить друг над другом, раззадоривать друг друга», — отметил Песков.

«Мы [с Путиным] друзья, я поддерживаю эти личные отношения и буду продолжать это делать», — сказал осенью 2017 года Шредер. При этом он отметил, что его дружба с российским лидером имеет личное значение, а не политическое, потому что он более не является государственным лицом.

В середине осени Герхард Шредер был избран членом совета директоров корпорации «Роснефть». Ранее в конце 2005 года Шредер занял должность председателя наблюдательного совета «Северо-европейской газопроводной компании», которая приступила к работе над проектом «Северный поток». Год спустя, в 2006-м, он встал во главе комитета акционеров СЕГПК.

Впоследствии по рекомендации Шредера дочернее предприятие крупнейшего в мире химического концерна BASF — главная германская нефтегазовая компания Wintershall — присоединилась к российскому проекту газопровода «Южный поток» по дну Черного моря. Экс-канцлер ФРГ подчеркнул в 2011 году, что закупки газа в Российской Федерации никоим образом не влияют на энергонезависимость Европейского союза, и, более того, другие источники поставок газа в ЕС, по его словам, «просто-напросто отсутствуют». При этом он указал, что потребность в природном газе в Европе будет лишь расти.

В 2010 году Шредер подчеркнул, что норвежские газовые запасы снижаются, Алжир, Марокко и Ливия «не являются надежными источниками», а Туркмения «продает один объем газа минимум трем разным клиентам». Он отметил также, что «у Европы нет альтернатив для поставок газа из России». В 2017 году Герхард Шредер стал главой управляющего совета Nord Stream 2 — компании-оператора строительства газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море.

Шредер, кроме экономических интересов, издавна выражает политическую поддержку России. Так, экс-канцлер ФРГ заявил в конце сентября 2017 года, что Крым никогда не перестанет быть частью России. Он подчеркнул, что в РФ многие люди разочаровались в отношениях с Германией — в первую очередь, негативную роль в этом играют санкции. Говоря о Крыме, Шредер также с уверенностью выразил мнение, что «не будет президента в России, который откажется от Крыма».

Кроме того, Шредер заявил, что Берлину не следует руководствоваться интересами США в вопросе отношений с Россией.

Шредер также подверг резкой критике присутствие военного контингента бундесвера в странах Прибалтики. По его словам, хотя немцы на Балтике — не прямая угроза для России, но это «совершенно ложный сигнал, когда немецкие солдаты размещаются на российской границе, потому что это не имеет смысла в нашей общей истории».

Шредер известен как критик антироссийских санкций, по его мнению, «крайне неэффективных». Экс-канцлер ФРГ заявил, что санкции ЕС выполняют свои функции только условно. Он отметил, что хотел бы помочь в улучшении отношений между Россией и Евросозом. Но для этого необходимо участие обеих сторон, отметил Шредер, и он «хочет внести свой скромный вклад».

Герхард Шредер был канцлером Германии с 27 октября 1998 года по 21 ноября 2005 года, он избирался от коалиции Социал-демократической партии Германии и «зеленых».