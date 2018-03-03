Волкер требует ликвидации ДНР и ЛНР

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы, заявил спецпредставитель США на Украине Курт Волкер, выступая в консервативном аналитическом Институте Хадсона в Нью-Йорке. В ходе дискуссии, сообщает ФАН, Волкер обозначил позицию Вашингтона по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Он подчеркнул, что ситуация может быть разрешена с помощью ввода миротворческого контингента на территорию ДНР и ЛНР.

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Еще в пятницу, 2 марта, Волкер отметил, что США полагают возможным участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Вашингтонский спецпредставитель полагает, что Россия «проявит какой-то интерес к вовлечению [в миссию ООН] стран ОДКБ, в частности — Казахстана».

Основное требование США — исключение российских и украинских военных из контингента миротворцев. Кроме того, Волкер предположил, что Москва может потребовать, чтобы военные армии США также не принимали участия в миссии ООН.

Выступая в Институте Хадсона, Волкер заявил, что США убеждены в том, что к возникновению самопровозглашенных народных республик «причастна Российская Федерация».

Кроме того, американский дипломат выразил мнение, что Украина «сумела продемонстрировать политическую волю, реализуя Минские соглашения». В своем твиттере Волкер обвинил Россию в «отсутствии действий по реализации «Минска».

«Предложение по поддержанию мира может сработать и обеспечивать безопасность всех жителей восточной Украины, но Россия должна выбирать мир... Украина продемонстрировала политическую волю для реализации «Минска». Проблема в том, что с другой стороны не было действий», — написал он. По словам Волкера,

если Кремль надеется создать в Киеве «более русофильское правительство», то это «не сработает».

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году после произошедшего в Киеве государственного переворота и свержения законной власти страны протестующими на Евромайдане. В ополчении самопровозглашенных ДНР и ЛНР служат не только местные жители, но и добровольцы со всего мира. Ранее Украина неоднократно обвиняла в участии в вооруженных действиях Российскую Федерацию, однако официальный Киев признал, что у него нет доказательств российского военного вмешательства в донбасский конфликт.

Россия неоднократно заявляла: ситуация на юго-востоке Украины может быть разрешена только путем выполнения минских соглашений. «Только минские договоренности. Это единственный документ, который у нас есть и который был согласован», — заявил 21 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как отметил Песков, ни одна из сторон конфликта или стран-гарантов никогда не говорила о потере жизнеспособности минских договоренностей. Подобные заявления, по словам Пескова, в нынешней ситуации означали бы «полный крах».

Ранее на Украине Верховная рада приняла «закон о реинтеграции Донбасса», фактически перечеркивающий минские соглашения. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон в конце января.

«Этот закон, лживо именуемый его авторами «законом о реинтеграции Донбасса», объявляет Российскую Федерацию «страной-агрессором», непризнанные Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику — «временно оккупированными территориями» и предоставляет президенту Украины бесконтрольное право использовать вооруженные силы страны против сограждан в Донбассе и любой части Украины без объявления войны», — отмечается в сообщении Государственной думы РФ.

Депутаты Госдумы подчеркнули, что украинский закон направлен на срыв минских договоренностей. Более того, минские соглашения ни разу не упоминаются в принятом документе.

«Депутаты Государственной думы, неизменно выступая за поиск мирных путей урегулирования конфликта на основе минских соглашений, призывают власти Украины задуматься о своей ответственности и отказаться от новых планов расправы над собственными гражданами», — заявили парламентарии.

В МИД России также дали критическую оценку закону о реинтеграции Донбасса, заявив, что документ может спровоцировать силовое решение ситуации на востоке Украины. «В Киеве окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на Юго-Востоке Украины», — заявили в ведомстве. Также в МИД РФ отметили, что новый закон «перечеркивает» минские соглашения и «развязывают руки «партии войны». Составители заявления считают, что закон будет способствовать нарастанию напряжения в регионе юго-востока Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса — попытка перечеркнуть минские соглашения, что является «абсолютно недопустимым».