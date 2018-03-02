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Путин сожалеет о развале Советского союза

Путин признался в желании предотвратить распад СССР

Президент России Владимир Путин признался, что будь у него возможность — он бы предотвратил развал Советского Союза. Ранее российский лидер назвал распад СССР событием, которое оказало на него наибольшее влияние в жизни. При этом, он указывал на необязательный характер прекращения существования Союза, как государства. По словам Путина, вместо этого можно было провести преобразования демократического характера.

Развал Советского Союза является главным историческим событием, которое хотел бы предотвратить президент России Владимир Путин. Об этом глава государства рассказал на медиафоруме Общероссийского народного фронта, передает RT.

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В декабре прошлого года Путин, выступая на форуме Общероссийского народного фронта, заявил, что после развала СССР реально России никто не помогал. Как указал глава государства, России это и не надо.

«Вспомним, после развала Советского союза мы слышали очень много сладких хороших речей, но реально нам никто не помогал, да мы и не рассчитывали на это, нам не нужна никакая помощь со стороны. Мы строили новую страну, восстанавливали сильную независимую Россию», — сказал Путин.

Он отметил, что страна научилась твердо отстаивать свои интересы, осознала мощь и непрерывность истории. Президент добавил, что при этом еще «очень многое предстоит сделать».

Ранее Путин заявил, что во времена СССР у Москвы и Вашингтона было больше разногласий, но при этом было больше уважения, передает ФАН.

В июле того же года Путин назвал развал Советского Союза событием, которое оказало на него наибольшее влияние в жизни. Об этом он сказал в ходе общения с учащимися детского образовательного центра «Сириус».

«У меня, пожалуй, не было ничего такого, чтобы раз — и изменило... Хотя было... Постараюсь сказать по-серьезному», — отметил Путин.

После недолгого молчания, президент назвал событие, о котором его спросила девочка по имени Алена.

«Все-таки, наверное, развал Советского Союза. Такой взрослый ответ, извини, но ты мне взрослый вопрос задала», — добавил глава государства.

Месяцем ранее Путин рассказал ведущему телеканала «Россия 1» Сергею Брилеву о том, что его работа в КГБ была не просто связана со Службой внешней разведки, а именно — с нелегальной разведкой.

«Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой», — указал президент России.

Чуть ранее Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своем отношении к Иосифу Сталину. Сталин, по его мнению, является продуктом своей эпохи.

Вместе с тем Путин сказал, что «излишняя демонизация Сталина» является не чем иным, как одним из путей атаки на Советский Союз и Россию.

«Сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем на себе какие-то родимые пятна. Ну и что?» — сказал Путин, отметив при этом, что Россия с того исторического периода изменилась.

В ноябре 2016 года — в День народного — президент России единства осмотрел мультимедийную экспозицию «Россия - моя история. 1945-2016», передает НСН.

Ранее Путин неоднократно говорил о тяжести сталинских репрессий и их последствий для России, хотя и отмечал его успехи в индустриализации страны.

«Очевидно, что с 1924 по 1953 год страна, которой тогда руководил Сталин, изменилась, превратившись из аграрной державы в индустриальную.

У сталинского правления, безусловно, имелись позитивные аспекты. Однако они были достигнуты слишком высокой ценой. Репрессии имели место быть. Это факт. От них пострадали миллионы наших сограждан. И такой способ управления государством, достижения результата — неприемлем», — утверждал Путин.

Касательно другого советского лидера – Никиты Хрущева – Путин заявил, что не является его поклонником, однако не считает его инициатором Карибского кризиса.

«Вы знаете, если вы сейчас к этому вернулись, то я хотел бы напомнить, с чего начался Карибский кризис. Я не поклонник Хрущева, но все-таки размещение на Кубе советских ракет было спровоцировано размещением американских ракет в Турции, с территории которой ракеты американские легко достигали территории Советского Союза», — сказал российский лидер.

По его словам, «Хрущев ответил на это размещением ракет на Кубе» и «не был инициатором Карибского кризиса». Осенью 2016 года Путин заявил, что было необязательно разваливать СССР, а можно было идти по пути демократических преобразований.

«Вы знаете, как я отношусь к развалу Советского Союза. Совсем необязательно было это делать.

Можно было провести преобразования, в том числе демократического характера, без этого. Но хочу обратить ваше внимание на то, что во главе нашего бывшего Отечества, СССР, находилась Коммунистическая партия. Не какая-то другая, которая продвигала идеи национализма, либо другие разрушительные идеи, которые губительны для любого государства», — сказал Путин на встрече с руководством политических партий в Кремле.