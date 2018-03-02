Путин сожалеет о развале Советского союза

Развал Советского Союза является главным историческим событием, которое хотел бы предотвратить президент России Владимир Путин. Об этом глава государства рассказал на медиафоруме Общероссийского народного фронта, передает RT.

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В декабре прошлого года Путин, выступая на форуме Общероссийского народного фронта, заявил, что после развала СССР реально России никто не помогал. Как указал глава государства, России это и не надо.

«Вспомним, после развала Советского союза мы слышали очень много сладких хороших речей, но реально нам никто не помогал, да мы и не рассчитывали на это, нам не нужна никакая помощь со стороны. Мы строили новую страну, восстанавливали сильную независимую Россию», — сказал Путин.

Он отметил, что страна научилась твердо отстаивать свои интересы, осознала мощь и непрерывность истории. Президент добавил, что при этом еще «очень многое предстоит сделать».

Ранее Путин заявил, что во времена СССР у Москвы и Вашингтона было больше разногласий, но при этом было больше уважения, передает ФАН.

В июле того же года Путин назвал развал Советского Союза событием, которое оказало на него наибольшее влияние в жизни. Об этом он сказал в ходе общения с учащимися детского образовательного центра «Сириус».

«У меня, пожалуй, не было ничего такого, чтобы раз — и изменило... Хотя было... Постараюсь сказать по-серьезному», — отметил Путин.

После недолгого молчания, президент назвал событие, о котором его спросила девочка по имени Алена.

«Все-таки, наверное, развал Советского Союза. Такой взрослый ответ, извини, но ты мне взрослый вопрос задала», — добавил глава государства.

Месяцем ранее Путин рассказал ведущему телеканала «Россия 1» Сергею Брилеву о том, что его работа в КГБ была не просто связана со Службой внешней разведки, а именно — с нелегальной разведкой.

«Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой», — указал президент России.

Чуть ранее Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своем отношении к Иосифу Сталину. Сталин, по его мнению, является продуктом своей эпохи.

Вместе с тем Путин сказал, что «излишняя демонизация Сталина» является не чем иным, как одним из путей атаки на Советский Союз и Россию.

«Сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем на себе какие-то родимые пятна. Ну и что?» — сказал Путин, отметив при этом, что Россия с того исторического периода изменилась.

В ноябре 2016 года — в День народного — президент России единства осмотрел мультимедийную экспозицию «Россия - моя история. 1945-2016», передает НСН.

Ранее Путин неоднократно говорил о тяжести сталинских репрессий и их последствий для России, хотя и отмечал его успехи в индустриализации страны.

«Очевидно, что с 1924 по 1953 год страна, которой тогда руководил Сталин, изменилась, превратившись из аграрной державы в индустриальную.

У сталинского правления, безусловно, имелись позитивные аспекты. Однако они были достигнуты слишком высокой ценой. Репрессии имели место быть. Это факт. От них пострадали миллионы наших сограждан. И такой способ управления государством, достижения результата — неприемлем», — утверждал Путин.

Касательно другого советского лидера – Никиты Хрущева – Путин заявил, что не является его поклонником, однако не считает его инициатором Карибского кризиса.

«Вы знаете, если вы сейчас к этому вернулись, то я хотел бы напомнить, с чего начался Карибский кризис. Я не поклонник Хрущева, но все-таки размещение на Кубе советских ракет было спровоцировано размещением американских ракет в Турции, с территории которой ракеты американские легко достигали территории Советского Союза», — сказал российский лидер.

По его словам, «Хрущев ответил на это размещением ракет на Кубе» и «не был инициатором Карибского кризиса». Осенью 2016 года Путин заявил, что было необязательно разваливать СССР, а можно было идти по пути демократических преобразований.

«Вы знаете, как я отношусь к развалу Советского Союза. Совсем необязательно было это делать.

Можно было провести преобразования, в том числе демократического характера, без этого. Но хочу обратить ваше внимание на то, что во главе нашего бывшего Отечества, СССР, находилась Коммунистическая партия. Не какая-то другая, которая продвигала идеи национализма, либо другие разрушительные идеи, которые губительны для любого государства», — сказал Путин на встрече с руководством политических партий в Кремле.