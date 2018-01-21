«Путин легко препарирует любые некомфортные вопросы»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что между российским и украинским главами государств «имеют место» контакты. Об общении Путина и Порошенко Песков рассказал в эфире телепрограммы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1». Пресс-секретарь главы государства заявил, что рабочий график Путина в разы насыщеннее и содержательнее, чем события, демонстрируемые по телевизору.

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О многих рабочих контактах и встречах президента России просто не сообщается журналистам и СМИ, добавил Песков.

«И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается»,

— подчеркнул Песков..

По словам пресс-секретаря президента, такая практика является «обычной» — бывают разнообразные телефонные переговоры, о которых также не сообщается официально.

Песков также подчеркнул, что в мире стало в разы меньше глав государств, проводящих самостоятельную политику.

Раньше «были гораздо более суверенные лидеры», отметил пресс-секретарь главы России, больше «скажем так, подходившие Путину в плане свободы действий, в плане решимости, в плане профессионализма».

Песков подчеркнул, что с такими лидерами Владимиру Путину было гораздо легче договариваться. «Сейчас, наверное, можно сказать, что таких лидеров стало меньше», — полагает пресс-секретарь Кремля.

Песков отметил положительные черты начальства: Путин стал «самым опытным, самым знающим, самым талантливым мировым лидером» в «таких реалиях». Также Дмитрий Песков отметил высокую ответственность российского лидера, «отвечающего за свои слова».

Кроме того, Песков сообщил о своей уверенности в победе действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства 18 марта 2018 года.

«Несмотря на то, что по прошествии 18 лет нахождения на вершине власти Путин сейчас будет баллотироваться в президенты», Песков как гражданин России уверен в его победе и надеется, что это «будет такая, очередная убедительная победа».

По словам кремлевского пресс-секретаря, поддержка населением Путина — абсолютно беспрецедентный рекорд для мировой политики, сообщает RT.

Кроме того, Песков добавил, что планирует продолжить государственную службу и после выборов в начале весны.

Песков коснулся и темы конфликта в Донбассе, подчеркнув критически важное значение минских соглашений — по его мнению, отказ от «Минска-2» обернется полным крахом.

По мнению Пескова, это единственный согласованный документ, имеющийся в наличии. Он отметил, что ни одна из сторон донбасского конфликта или государств-гарантов Соглашений никогда не говорила об утрате жизнеспособности договора.

«Полный крах», — так охарактеризовал Песков возможный отказ от Минских соглашений «в сложившейся ситуации». Пресс-секретарь президента России отметил, что нет ни малейшей уверенности в возможности согласовать новый документ в случае отказа от «Минска-2».

В ходе телепередачи Песков заявил, что для президента РФ Владимира Путина «не бывает неудобных вопросов» от журналистов. По словам Пескова, раньше он, как пресс-секретарь, опасался некомфортных вопросов, но

«с годами понял», что вопросы могут быть некомфортны для него, но не для Путина — президент «очень легко, скажем так, препарирует любые некомфортные вопросы».

Также Песков сообщил, что каждая из больших пресс-конференций Путина каждый год имеет оригинальную и новую драматургию, а он сам перед такими мероприятиями «волнуется и почти не спит».

По словам Пескова, больше всех волнуется в таких случаях сам Владимир Путин — поскольку «наверное, ни один президент мира не общается столько с прессой, не в таком свободном режиме», как на пресс-конференциях Путина.

Песков добавил, что президентская пресс-служба работает круглые сутки, а он сам перед важными событиями спит «мало, [практически] минимально».

«И он [Путин] больше всех волнуется, но и организаторы, технические организаторы мероприятия, к коим я себя причисляю, конечно, тоже, как правило, накануне не спят», — отметил Песков.

Наконец, Песков объяснил снимок, на котором он был запечатлен сидящим на диванчике в красных штанах и уггах. «Это в пику серым будням. В пику тому, что у нас дефицит солнца», — отметил он.

Песков подчеркнул, что в России «мало красок», и пояснил, что очень любит солнечный свет, море и насыщенные цвета. Кроме того, Песков рассказал, что у него несколько таких спортивных костюмов, которые он предпочитает надевать в свободные от службы дни.