Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли 5 января на заседании Совета Безопасности, проводимом по инициативе американской стороны, пообещала активное участие в иранской революции в случае, если власти и правоохранительные органы Ирана нарушат права бастующих, сообщает ТАСС.

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«В 2009 году мир пассивно стоял в стороне, когда надежды иранского народа сокрушались их правительством. В 2018 году мы не будем молчать. Иранский народ вновь вышел на улицы, он просит то, в чем ни одно правительство не может ему отказать на законных основаниях: их права и свободы», — сказала американский дипломат.

По ее словам, если права человека и другие ценности, заложенные в основе существования ООН, «хоть что-нибудь значат, мировое сообщество не просто услышит мольбы» иранского народа, но и отреагирует на них.

«Иранский режим взяли на карандаш. Теперь весь мир следит за вами», — приводит RT слова Хейли.

Она также обвинила Тегеран в дестабилизации ситуации в регионе. По словам американского постпреда, из-за того, что власти Ирана выделяли большие средства на незаконное вмешательство в дела других стран и подпитку конфликтов на Ближнем Востоке, капитал среднестатистической иранской семьи за последние 10 лет сократился на 15%.

Далее Хейли поблагодарила такие «свободолюбивые страны», как Великобритания, Израиль, Канада, Норвегия, Франция и Швеция, за солидарность с иранскими демонстрантами, но призвала «сделать больше» для того, чтобы поддержать их.

«Иранский режим закрывает доступ в интернет, пытаясь помешать участникам акций протеста связываться друг с другом. Они пытаются заглушить иранский голос. Мы не можем позволить этому произойти. Ведь, в конце концов, иранский народ сам определит свою судьбу, а Соединенные Штаты, можете в этом не сомневаться, будут открыто поддерживать в Иране тех, кто хочет обрести свободу, обеспечить процветание своих семей и защитить достоинство своей страны», — заверила Хейли.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, в свою очередь, обвинил Соединенные Штаты в злоупотреблении площадкой организации, передает ФАН.

«Зачем США — постоянный член Совета и один из авторов Устава ООН — подрывают авторитет СБ как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности? Для всех очевидно, что выбранная сегодня тема не соотносится с уставными прерогативами Совета Безопасности», — заключил Небензя.

Российский дипломат добавил, что Соединенные Штаты подрывают ядерную сделку с Ираном. По его мнению, Вашингтон стремится к подрыву урегулирования вопросов, связанных с ядерной программой Тегерана.

Необходимо привести также и заявление иранского постпреда при ООН Голямали Хошру, который в ходе выступления в Совете Безопасности упомянул о непосредственном вмешательстве США во внутренние дела Ирана.

«Будет упущением, если я также напомню для тех, кто забыл, о долгой истории вмешательства США во внутренние дела Ирана», — сказал дипломат.

Он также поддержал мнение Небензи и назвал решение США о созыве СБ ООН в связи с протестами в Иране «злоупотреблением властью». Французская сторона также выразила несогласие с американским руководством в оценке ситуации, которая разворачивается в Иране, заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр.

«Какими бы беспокоящими ни были события последних дней в Иране, по существу, они не представляют угрозы международному миру и безопасности. Мы должны отреагировать соответствующим образом на происходящее, другими словами, мы должны следить и быть бдительными в отношении происходящего в рамках мирных протестов», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что мировое сообщество должно избежать любых попыток использовать кризис в стране для преследования своих собственных интересов.

Иранские протесты начались в священном для шиитов городе Мешхеде 28 декабря 2017 года. Следом мятеж перекинулся на Наджафабад, Рашт и Хорамабад. Люди выкрикивали на улицах такие лозунги, как «смерть революционной гвардии», «мы не хотим Исламскую республику» и «смерть диктатору».

Согласно словам самих протестующих, они вышли на улицы городов исламской республики, выступая против безработицы, коррупции и Верховного лидера Али Хаменеи. Reuters сообщал, что в Иране проблемы с трудоустройством испытывают 28,8% молодых людей. К Новому году протесты охватили все крупные города страны. Были отмечены случаи перехода силовиков на сторону бунтовщиков.