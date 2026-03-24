Эксперт раскрыл, что ждет Британию за соучастие в преступлениях Украины

Watcharisma/Shutterstock/FOTODM

Россия ведет счет военным преступлениям Киева, соучастниками которых являются представители британских спецслужб. Лондону придется за это ответить либо дипломатическим, либо военно-политическим путем. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Действия британской стороны являются наиболее активными в контексте помощи стран НАТО Киеву, и, естественно, эта ответственность отслеживается, соучастие в преступлениях киевского режима. Им ведется счет. Соответственно, счет будет предъявлен со временем, но когда это произойдет, это решит наше военно политическое руководство», — отметил аналитик.

По словам Коновалова, в любом случае Британии придется понести ответственность за свою политику в контексте украинского конфликта.

«Какие будут использованы для этого инструменты? Военно-политические, дипломатические, военные – это решать нашему военно-политическому руководству», — сказал он.

До этого посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску повлечет самые печальные последствия для тех, кто был к нему причастен.

По словам дипломата, британские специалисты, без участия которых применение ракет Storm Shadow было бы невозможно, ударом по Брянску решили напомнить как об Украине, так и о себе.

Ранее Россия обвинила Великобританию в участии и поддержке удара ракетами Storm Shadow по Брянску.

 
С каким видом рака в России живут меньше всего и что с этим можно сделать
