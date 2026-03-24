Киркоров может потратить почти полмиллиона на новый пресс спустя 3 года после операции у Хайдарова

akcenovaanna/Instagram

Пластический хирург Зухра Балакеримова рассказала «Газете.Ru», что операция по восстановлению кубиков пресса Филиппа Киркорова будет стоить от 400 тысяч рублей.

По словам специалиста, увеличение живота после операции липосакции вполне естественно, и это можно исправить.

«У Филиппа Киркорова появился животик спустя три года после пластики, это свойственно, когда есть какие-то изменения в весе. Может нарасти область там, где уже проводили липосакцию. В данном случае ему делали спортивный животик – ставили жировые кубики. В будущем нарастает именно та зона, где есть жир. Жировые ловушки со временем набрали дополнительный объем, поэтому сейчас такое ощущение, что животик стал намного объемнее, чем он был ранее. Стоимость операции в целом от 400 тысяч рублей и выше, все зависит от метода», — поделилась хирург Балакеримова.

Живот у Киркорова заметили на его недавнем выступлении. Поклонники отметили, что певец не только поправился, но и выглядел уставшим. Однако часть пользователей встала на защиту артиста, заявив, что он пел вживую, а не под фонограмму.

В 2023-2024 годах Филипп Киркоров сделал ряд операций у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Артисту провели круговую подтяжку лица, липосакцию, липоскульптурирование и блефаропластику. Также исполнителя подозревали в наращивании ягодиц и мышц рук.

Ранее компания «Социум Трейд» отказалась от своего иска против Филиппа Киркорова.

 
