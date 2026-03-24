Названы два ночных симптома рака

Специалисты благотворительной организации Cancer Research UK назвали два ночных симптома, которые могут указывать на рак. Об этом сообщает издание Surrey Live.

Речь идет о бессоннице и сильной ночной потливости. Эксперты отметили, что эти признаки сами по себе не означают наличие онкологического заболевания, поскольку могут быть связаны и с другими причинами. Однако при их регулярном появлении стоит обратить внимание на состояние здоровья.

Особое внимание специалисты советуют уделять обильной ночной потливости, когда человек буквально просыпается мокрым, а также повышенной температуре без очевидной причины. Такие проявления могут быть связаны с инфекциями, приемом лекарств или гормональными изменениями, однако в ряде случаев они встречаются и при онкологических заболеваниях, например при лимфоме.

Что касается бессонницы, то она может проявляться трудностями с засыпанием, частыми пробуждениями или слишком ранним подъемом. По данным NHS, с нарушениями сна хотя бы раз сталкивается каждый третий человек. Причинами могут быть стресс, тревожность или болезни. При раке бессонница иногда связана с болью, ухудшением самочувствия или побочными эффектами лечения.

В Cancer Research UK отметили, что при постоянной бессоннице человек может чувствовать усталость, снижение концентрации и раздражительность.

Среди других возможных признаков рака специалисты называют хроническую усталость, необъяснимые кровотечения или синяки, боль, потерю веса и появление уплотнений. При любых подобных симптомах рекомендуется обратиться к врачу.

В организации пояснили, что важно следить за изменениями в самочувствии и обращаться к врачу, если возникают непривычные симптомы. Ранняя диагностика, как подчеркивается, повышает шансы на успешное лечение.

