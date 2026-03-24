Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Названы два ночных симптома рака

Cancer Research UK: бессонница и обильная потливость могут указывать на рак
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты благотворительной организации Cancer Research UK назвали два ночных симптома, которые могут указывать на рак. Об этом сообщает издание Surrey Live.

Речь идет о бессоннице и сильной ночной потливости. Эксперты отметили, что эти признаки сами по себе не означают наличие онкологического заболевания, поскольку могут быть связаны и с другими причинами. Однако при их регулярном появлении стоит обратить внимание на состояние здоровья.

Особое внимание специалисты советуют уделять обильной ночной потливости, когда человек буквально просыпается мокрым, а также повышенной температуре без очевидной причины. Такие проявления могут быть связаны с инфекциями, приемом лекарств или гормональными изменениями, однако в ряде случаев они встречаются и при онкологических заболеваниях, например при лимфоме.

Что касается бессонницы, то она может проявляться трудностями с засыпанием, частыми пробуждениями или слишком ранним подъемом. По данным NHS, с нарушениями сна хотя бы раз сталкивается каждый третий человек. Причинами могут быть стресс, тревожность или болезни. При раке бессонница иногда связана с болью, ухудшением самочувствия или побочными эффектами лечения.

В Cancer Research UK отметили, что при постоянной бессоннице человек может чувствовать усталость, снижение концентрации и раздражительность.

Среди других возможных признаков рака специалисты называют хроническую усталость, необъяснимые кровотечения или синяки, боль, потерю веса и появление уплотнений. При любых подобных симптомах рекомендуется обратиться к врачу.

В организации пояснили, что важно следить за изменениями в самочувствии и обращаться к врачу, если возникают непривычные симптомы. Ранняя диагностика, как подчеркивается, повышает шансы на успешное лечение.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!