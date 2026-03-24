Кожура манго может помочь в снижении веса, выяснили ученые

Кожура и мякоть манго могут помогать контролировать вес за счет изменения кишечной микрофлоры, а вещества из косточки — через влияние на гормональные процессы в организме. К такому выводу пришли ученые из Народной больницы уезда Мии в Китае. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В ходе эксперимента мышам в течение 30 дней давали мякоть манго, кожуру или экстракт косточки. Во всех группах животные набирали меньше веса по сравнению с контрольной группой, однако наиболее выраженный эффект наблюдался при употреблении кожуры и экстракта косточки.

При этом ученые обнаружили, что разные части плода действуют по-разному. Мякоть и кожура заметно меняли состав кишечных бактерий и метаболический профиль. По мнению авторов, именно через изменение микробиоты эти части манго могут влиять на обмен веществ. Кожура при этом оказалась наиболее сильным «регулятором» и сильнее всего меняла обмен жиров и других соединений.

Экстракт косточки, напротив, почти не влиял на процессы в кишечнике. Вместо этого он был связан с изменениями в путях синтеза стероидных гормонов, что может указывать на его прямое влияние на обменные процессы после всасывания в кровь.

Авторы отмечают, что результаты открывают возможность использовать не только мякоть манго, но и обычно выбрасываемые части плода — прежде всего кожуру и косточку — для создания функциональных пищевых ингредиентов. Однако исследование проводилось на мышах, поэтому потенциальную пользу для человека еще предстоит подтвердить в клинических испытаниях.

Ранее ученые выяснили, что манго ускоряет восстановление мышц и снижает воспаление в организме.