В Россию завезли мини-бомбы, замаскированные под стельки с подогревом

ФСБ: иностранец собирался передать на СВО стельки с бомбами под видом гумпомощи

В Москве сотрудники ФСБ задержали 32-летнего иностранца, причастного к поставке в Россию взрывных устройств, замаскированных под стельки с подогревом. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, мужчина участвовал в канале контрабанды средств поражения, организованном украинскими спецслужбами. Посылка поступила из Польши транзитом через Белоруссию.

Как уточняется, по заданию куратора он получил в одной из транспортно-логистических компаний в Москве отправление, в котором находились 504 самодельных взрывных устройства. Они были спрятаны в стельках для обуви и предназначались для отправки в зону СВО под видом гуманитарной помощи.

Эксперты-взрывотехники установили, что мощность каждого устройства составляет около 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте. В ФСБ отметили, что при подключении стелек к источнику питания происходит детонация, которая могла привести к тяжелым травмам.

По информации ФСБ, украинская сторона готовила серию терактов против бойцов спецмальной военной операции (СВО) с применением бомб и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, планировались атаки на стратегических объектах московского региона.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного военного в Крыму.