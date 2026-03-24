Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Россию завезли мини-бомбы, замаскированные под стельки с подогревом

ФСБ: иностранец собирался передать на СВО стельки с бомбами под видом гумпомощи
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В Москве сотрудники ФСБ задержали 32-летнего иностранца, причастного к поставке в Россию взрывных устройств, замаскированных под стельки с подогревом. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, мужчина участвовал в канале контрабанды средств поражения, организованном украинскими спецслужбами. Посылка поступила из Польши транзитом через Белоруссию.

Как уточняется, по заданию куратора он получил в одной из транспортно-логистических компаний в Москве отправление, в котором находились 504 самодельных взрывных устройства. Они были спрятаны в стельках для обуви и предназначались для отправки в зону СВО под видом гуманитарной помощи.

Эксперты-взрывотехники установили, что мощность каждого устройства составляет около 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте. В ФСБ отметили, что при подключении стелек к источнику питания происходит детонация, которая могла привести к тяжелым травмам.

По информации ФСБ, украинская сторона готовила серию терактов против бойцов спецмальной военной операции (СВО) с применением бомб и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, планировались атаки на стратегических объектах московского региона.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного военного в Крыму.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
