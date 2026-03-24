Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Финляндии увидели источник растущей угрозы для России

Финский политик Мема: Финляндия становится все более опасной для России
Telegram-канал «Armando Mema Eurodeputy»

Финляндия становится все более опасной для России, заявил в соцсети Х член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Так он прокомментировал репортаж Bloomberg о подготовке страны к возможному вооруженному конфликту.

По словам Мемы, Финляндия постепенно становится все более опасной для РФ вследствие антироссийской направленности своего политического курса. Обращение к согражданам он завершил призывом «быть готовыми».

Материал агентства Bloomberg, который комментировал Мема, был опубликован 12 марта. В нем говорится, что «Финляндия — это место, в котором заканчивается Запад».

«Финляндия, страна с населением менее 6 млн человек, десятилетиями находившаяся в дипломатическом подвешенном состоянии между Востоком и Западом, теперь расположена в центре геополитических противоречий. Вступив в НАТО в апреле 2023 года, она стала арктическим оплотом для Запада, поскольку, по словам бывшего главы военной разведки страны Пекки Товери, на протяжении 109 лет смотрела на восток, не моргнув глазом», — пишет автор статьи.

Он высоко оценивает систему гражданской обороны страны, в том числе сохраненные со времен холодной войны убежища и систему работы с резервистами, которые регулярно ездят на сборы и улучшают навыки обращения с оружием. В материале говорится, что если зайти в бар в финской глубинке и спросить, кто умеет стрелять из противотанкового ружья, то все мужчины поднимут руки.

При этом в стране сильны и антизападные настроения: так, например, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен только что призвал открыть границу с Россией и перестать оказывать поддержку Украине. Даже финский президент Александр Стубб заявил, что Европе придется признать неизбежность территориальных уступок со стороны Киева.

Ранее в Финляндии обвинили Зеленского в эскалации.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!