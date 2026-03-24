В Финляндии увидели источник растущей угрозы для России

Финляндия становится все более опасной для России, заявил в соцсети Х член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Так он прокомментировал репортаж Bloomberg о подготовке страны к возможному вооруженному конфликту.

По словам Мемы, Финляндия постепенно становится все более опасной для РФ вследствие антироссийской направленности своего политического курса. Обращение к согражданам он завершил призывом «быть готовыми».

Материал агентства Bloomberg, который комментировал Мема, был опубликован 12 марта. В нем говорится, что «Финляндия — это место, в котором заканчивается Запад».

«Финляндия, страна с населением менее 6 млн человек, десятилетиями находившаяся в дипломатическом подвешенном состоянии между Востоком и Западом, теперь расположена в центре геополитических противоречий. Вступив в НАТО в апреле 2023 года, она стала арктическим оплотом для Запада, поскольку, по словам бывшего главы военной разведки страны Пекки Товери, на протяжении 109 лет смотрела на восток, не моргнув глазом», — пишет автор статьи.

Он высоко оценивает систему гражданской обороны страны, в том числе сохраненные со времен холодной войны убежища и систему работы с резервистами, которые регулярно ездят на сборы и улучшают навыки обращения с оружием. В материале говорится, что если зайти в бар в финской глубинке и спросить, кто умеет стрелять из противотанкового ружья, то все мужчины поднимут руки.

При этом в стране сильны и антизападные настроения: так, например, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен только что призвал открыть границу с Россией и перестать оказывать поддержку Украине. Даже финский президент Александр Стубб заявил, что Европе придется признать неизбежность территориальных уступок со стороны Киева.

