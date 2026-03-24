Голую женщину с психическим расстройством заметили в поселке под Екатеринбургом

Женщина регулярно появляется без одежды в поселке Бобровский под Екатеринбургом. Об этом пишет E1.RU.

Недавно очевидцы записали на видео очередную голую прогулку известной в поселке 30‑летней местной жительницы Екатерины. Соседи обеспокоены ее благополучием и говорят, что раньше девушка так не вела себя, но в последние годы ее состояние заметно ухудшилось. По словам знакомых, у женщины есть признаки прогрессирующего психического расстройства, но системной помощи ей не оказывают.

Они убеждены, что Екатерина представляет опасность для себя и может нанести вред другим, поэтому считают, что специалисты и власти должны наконец вмешаться и организовать для нее полноценное лечение. У Екатерины есть ребенок, которого сейчас воспитывают бывший муж и его мать. Еще будучи в браке с Екатериной, мужчина снимал побои и обращался в полицию, но реакции не последовало.

«Ей помощь должна была быть предоставлена давным-давно. Она живет с мамой. У меня вопрос к матери — почему она не позаботится, не вызовет бригаду? На Екатерину была написана куча заявлений в полицию, она давно вела себя неадекватно, а иногда и агрессивно. Но никому ничего не надо, до тех пор пока не случится трагедия», — переживает собеседница издания.

