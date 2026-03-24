Названо неожиданное последствия банкротств зумеров

В России резко выросла доля банкротств среди граждан моложе 25 лет: за два года показатель увеличился с 1,5% до 14%. Речь идет уже не о разовом всплеске, а о заметном изменении финансового поведения молодых заемщиков, рассказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. По его словам, одним из последствий этого тренда может стать подорожание кредитов.

«Для части молодежи личное банкротство перестает восприниматься как жизненный крах и все чаще рассматривается как законный способ избавиться от долгов. Этому способствуют доступность внесудебной процедуры через МФЦ, а также активное продвижение юридических услуг, связанных со списанием долгов. Одной из причин роста банкротств стало распространение сервисов, которые позволяют быстро оформить рассрочку или заем. Путь от желания до покупки стал короче, а сам процесс получения денег — проще и привычнее. При этом нехватка финансового опыта и слабые навыки долгосрочного планирования могут приводить к тому, что даже небольшие долги со временем становятся непосильными из-за штрафов и процентов», — отметил Трепольский.

Эксперты подчеркнул, что молодое поколение спокойнее относится к самой процедуре банкротства и реже связывает ее с общественным осуждением, чем старшее поколение. В результате снижается и страх перед последствиями такого шага, хотя они могут быть серьезными, добавил финансист. Речь идет, в частности, о проблемах с получением ипотеки и других крупных кредитов в будущем, предупредил эксперт.

На этом фоне банки, вероятно, будут ужесточать подход к оценке молодых заемщиков, считает Трепольский.

«Это может выражаться в более частом требовании подтвердить доход, росте ставок и увеличении числа отказов по заявкам. Если раннее банкротство станет нормой, кредиты со временем могут подорожать не только для молодежи, но и для остальных клиентов банков», — заключил Трепольский.

Ранее экономист заявил, что ожидает роста банкротств россиян.