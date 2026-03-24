Суд в Петербурге вынес приговор рэперу Оксимирону

Суд назначил рэперу Оксимирону (признан в РФ иностранным агентом) (Мирону Федорову) наказание в виде обязательных работ сроком на 320 часов. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Мировой судья судебного участка №206 г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении иноагента Мирона Федорова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах. — «Газета.Ru»)», — сказано в сообщении пресс-службы.

Помимо назначения обязательных работ, суд также лишил рэпера права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением публикаций, обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет, сроком на два года.

Оксимирон находится за пределами России, объявлен в розыск и заочно арестован. В реестр иноагентов Минюста его включили в 2022 году.

Федорова уже штрафовали на 70 тыс. рублей по делу, связанному с песней «Ойда», которую также запретили к распространению. Кроме того, он был оштрафован на 45 тыс. рублей по статье о дискредитации армии.

Ранее Оксимирон стал частью школьной программы по русскому языку.