Эндокринолог предупредила о последствиях бесконтрольного приема витамина D

Прием витамина D без сдачи необходимых анализов и консультации врача может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила эндокринолог, диетолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Анастасия Игнатиади.

По словам эксперта, в последнее время наблюдается повышенный интерес к витамину D связан из-за осведомленности людей и активного обсуждения его пользы. Однако вместе с этим увеличивается и доля бесконтрольно самолечения. Многие начинают принимать этот витамин, учитывая только свое стремление улучшить собственное самочувствие и не задумываясь об опасных последствиях, таких как гипервитаминоз.

Врач предупредила, что чрезмерное потребление витамина D способно вызвать гиперкальциемию, нарушения работы почек и сердечно-сосудистой системы, а также оказывать другое негативное влияние на организм.

«Прием витамина D, особенно в высоких дозах, должен осуществляться только после консультации с врачом и определения уровня 25(OH)D в крови. Наиболее биодоступной формой является витамин D3», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что при выборе конкретного препарата нужно брать во внимание дозировку, производителя и наличие регистрационного удостоверения. Не менее важно учитывать срок годности и состав средства.

Врач-гастроэнтеролог клиники Atribeaute Анна Меньщикова до этого предупреждала в беседе с «Газетой.Ru», что высокие дозы витамина С в добавках могут спровоцировать изжогу, тошноту и дискомфорт. Самый частый побочный эффект — осмотическая диарея, когда избыток витамина притягивает воду в кишечник.

