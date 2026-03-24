Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Эндокринолог предупредила о последствиях бесконтрольного приема витамина D

verona studio/Shutterstock/FOTODOM

Прием витамина D без сдачи необходимых анализов и консультации врача может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила эндокринолог, диетолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Анастасия Игнатиади.

По словам эксперта, в последнее время наблюдается повышенный интерес к витамину D связан из-за осведомленности людей и активного обсуждения его пользы. Однако вместе с этим увеличивается и доля бесконтрольно самолечения. Многие начинают принимать этот витамин, учитывая только свое стремление улучшить собственное самочувствие и не задумываясь об опасных последствиях, таких как гипервитаминоз.

Врач предупредила, что чрезмерное потребление витамина D способно вызвать гиперкальциемию, нарушения работы почек и сердечно-сосудистой системы, а также оказывать другое негативное влияние на организм.

«Прием витамина D, особенно в высоких дозах, должен осуществляться только после консультации с врачом и определения уровня 25(OH)D в крови. Наиболее биодоступной формой является витамин D3», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что при выборе конкретного препарата нужно брать во внимание дозировку, производителя и наличие регистрационного удостоверения. Не менее важно учитывать срок годности и состав средства.

Врач-гастроэнтеролог клиники Atribeaute Анна Меньщикова до этого предупреждала в беседе с «Газетой.Ru», что высокие дозы витамина С в добавках могут спровоцировать изжогу, тошноту и дискомфорт. Самый частый побочный эффект — осмотическая диарея, когда избыток витамина притягивает воду в кишечник.

Ранее был развеян популярный стереотип о пользе витамина С.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
