В США назвали «позором» получение Россией выгоды от войны в Иране

David Mdzinarishvili/Reuters

Получение Россией выгоды от войны США, Израиля и Ирана является «позором» для Вашингтона. Об этом в соцсети X написал американский сенатор Марк Келли.

Сенатор отметил, что от войны, которую начал президент США Дональд Трамп, пока «больше всего выиграла» Россия, и президент РФ Владимир Путин якобы «воспользовался» доверием американского лидера.

«Рост цен на нефть помогает финансировать военную машину Путина, однако санкции в отношении российской нефти ослабляются для стабилизации рынков. Путин пользуется доверием Трампа, в то время как русские помогают Ирану наносить удары по нашим войскам. Это не стратегия, это позор», — отметил он.

После блокировки Ираном Ормузского пролива США вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, которые были загружены на танкеры по состоянию на 12 марта. Министр финансов США Скотт Бессент назвал это решение краткосрочной и «узкоспециализированной» мерой. Также Bloomberg писал, что резкий рост цен из-за конфликта в Иране может пополнить российские резервные фонды. Агентство назвало президента России Владимира Путина «безусловным победителем» в войне США против Ирана.

7 марта американские СМИ сообщили, что Россия якобы делится с Ираном разведывательной информацией. Также телеканал CNN рассказывал, что Россия якобы дает Тегерану «тактические советы» по использованию дронов. 17 марта газета Wall Street Journal написала, что обмен разведывательной информацией между Россией и Ираном мог расшириться.

