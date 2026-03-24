В Финляндии призвали Зеленского согласиться на переговоры в Москве

Политик Мема: если бы Зеленский был умнее, то полетел бы в Россию на переговоры
Mindaugas Kulbis/AP

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Москву для переговоров мог бы спасти его страну от продолжительного конфликта. Такое мнение в социальной сети X высказал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По мнению политика, если бы Зеленский был умнее, он бы сделал это. Мема задался вопросом, чего добьется украинский лидер, если конфликт продолжится.

23 марта официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, какими бы сложными не были региональные вызовы или обстановка в мире.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Зеленский стремится к заключению мирного соглашения с Российской Федерацией. По его словам, Белый дом продолжает диалог с Киевом ради давления на Москву и ускорения мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Кремле рассказали о паузе в трехсторонних переговорах по Украине.

 
