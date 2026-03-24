Дмитриев призвал главу ЕК признать ошибку в отказе от газа РФ и искупить вину

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен только сейчас признает, что «энергетический кризис носит критический характер» для ЕС, но при этом не говорит о том, что кризис стал критическим из-за ее «роковых и идиотских ошибок», связанных с отказом от российских энергоресурсов. Об этом в соцсети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Глава РФПИ призвал председателя ЕК признать свою ошибку и немедленно «искупить вину».

Так Дмитриев прокомментировал заявление фон дер Ляйен о том, что ситуация критическая для союзников Евросоюза по поставкам энергоносителей во всем мире.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии исключила возможность того, что странам — членам ЕС разрешат вновь закупать российский газ. По ее словам, этого не произойдет, даже если в государствах региона возникнет физическая нехватка энергоресурсов.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ЕС «стреляет себе в ногу», отказываясь от российских энергоресурсов.

Ранее Фон дер Ляйен пожаловалась на болезненный отказ от российского газа за одну ночь.