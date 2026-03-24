24 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

24 марта — день, который напоминает о ценности физического и психического здоровья. Медицинское сообщество сегодня отмечает Всемирный день борьбы с туберкулезом, а также обсуждает такую острую тему, как депрессия. В России поздравления с профессиональным праздником принимают военные штурманы. Какие еще памятные и праздничные даты приходятся на 24 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 24 марта

* Всемирный день борьбы против туберкулеза

Туберкулез остается одной из самых смертоносных инфекций в мире: ежегодно от него умирают более 1,5 миллиона человек. 24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох объявил, что ему удалось выделить бактерию, вызывающую туберкулез — микобактерию, которую позже назвали палочкой Коха. Это открытие стало первым шагом к диагностике и лечению болезни.

Дату, призванную привлечь внимание к опасному заболеванию, учредила ООН по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В День борьбы с туберкулезом проходят просветительские акции, конференции и бесплатные обследования. Российские фтизиатры врачи, специализирующиеся на лечении туберкулеза отмечают свой профессиональный праздник.

* День штурмана ВВС России

Праздник в честь штурманов Военно-воздушных сил России отмечают с 2000 года. В этот день в 1916 году была создана Центральная аэронавигационная станция. Событие стало отправной точкой для формирования службы штурманов в отечественной авиации. С развитием техники менялись и требования к профессии штурмана: от умения ориентироваться по картам и наземным объектам до знания высокоточных спутниковых системам.

Особую роль штурманы сыграли в 1920–1930-е годы, когда советские летчики совершали героические экспедиции, и в годы Великой Отечественной войны. Сегодня, несмотря на автоматизацию воздушной навигации, работа штурмана по-прежнему остается востребованной.

Летчики Валерий Чкалов (в центре), Георгий Байдуков (слева) и Александр Беляков

* Международный день борьбы с депрессией

Депрессия — это не просто плохое настроение или усталость, а серьезное психическое расстройство, от которого, по данным ВОЗ, страдает 5,7% взрослого населения мира (около 280 млн человек). Симптомы могут быть разными: подавленность, тревога, потеря интереса к жизни, нарушения сна и аппетита, суицидальные мысли.

Заболевание известно еще с античных времен, но до сих пор многие стесняются обращаться за помощью, что затрудняет диагностику и лечение. Цель этого дня — информировать о симптомах, методах профилактики и терапии, разрушить стигму и напомнить, что без своевременной помощи депрессия может привести к тяжелым последствиям.

* День рождения куриного окорочка

Дата необычного праздника выбрана неслучайно. Из-за дефицита продуктов в советских магазинах президент США Михаил Горбачев и его американский коллега Джордж Буш в 1990 году подписали торговое соглашение о поставке в Советский Союз замороженных куриных окорочков — в народе их прозвали «ножками Буша». Предположительно, это произошло 24 марта, поэтому этот день решили объявить неофициальным днем рождения куриных окорочков. Благодаря низкой цене и доступности продукт стал популярным на всей территории бывшего СССР. Поставки американской курятины продолжались до 2014 года, пока не попали под российское продовольственное эмбарго.

* День мастера маникюра

24 марта поздравляют мастеров маникюра. Профессия зародилась в далеком прошлом, когда красота рук определяла принадлежность человека к высшим слоям общества. Для представителей знати длинные ногти были символом изобилия — так аристократы подчеркивали, что не созданы для физического труда. Сегодня маникюр доступен каждому, а среди клиентов стало немало мужчин.

Интересно Египетские жрецы красили ногти красным цветом, при этом простым людям и слугам можно было использовать только бледные оттенки.

Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники отмечаются 24 марта в других странах

День посадки деревьев — Уганда. Праздник придумал американский ботаник Стерлинг Мортон в 1874 году и сейчас его отмечают во многих странах. В Уганде он приходится на 24 марта. В этот день жители занимаются озеленением городов, восстановлением лесов и благоустройством парков.

День изюма в шоколаде — США. Этот сладкий праздник посвящен популярному у американцев десерту. Впервые он был представлен в 1927 году шоколадной компанией братьев Блюменталь из Филадельфии. Сладость, наряду с попкорном, пользуется большим спросом у посетителей кинотеатров.

Религиозные праздники 24 марта

* День памяти святого Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца

Святитель Евфимий жил в XV веке в Новгороде. Его родители долго не имели детей и дали обет посвятить первенца Богу. Молитва была услышана. Мальчик с детства тяготел к церкви. В 15 лет он принял постриг, а в 1429 году стал епископом Новгородским. За годы служения Евфимий прославился не только праведной жизнью, но и активным строительством и восстановлением храмов, собиранием и переписыванием церковных книг. Был канонизирован на Соборе 1549 года.

Православная церковь 24 марта чтит память: • святого Софрония, патриарха Иерусалимского;

• преподобного Софрония, затворника Печерского, в Дальних пещерах;

• преподобного Алексия Голосеевского, Киевского, иеромонаха;

• священномученика Пиония, пресвитера Смирнского;

• святого Софрония, епископа Врачанского

и других. Католическая церковь 24 марта вспоминает: • святого Маккартинна, первого епископа Клохарского в Ирландии;

• святую Екатерину Шведскую, первую настоятельницу Вадстенского монастыря;

• священномученика Флавия Латина, епископа Брешии.

Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Народные праздники и приметы 24 марта

Ефимов день

День памяти святителя Евфимия на Руси называли Ефимовым днем. Считалось, что с этой даты начинается движение березового сока. На Ефимов день ждали прилета зябликов и чибисов. Главные приметы 24 марта были связаны с кукушкой: услышать ее в этот день считалось добрым знаком. Чтобы привлечь удачу и богатство, при первом «ку-ку» наши предки звенели мелочью в кармане — верили, что это обеспечит финансовое благополучие на весь год. Согласно поверьям, желание, загаданное под кукование, непременно исполнится. А вот спрашивать птицу, сколько лет осталось жить, опасались: считали, что это могло навлечь беду.

Приметы

Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным, если на теневой — жарким.

Грачи и утки прилетели рано — жди скорого тепла.

Вороны галдят — к дождю, сидят на дороге — к холодам, скачут по верхушкам деревьев — к теплу.

DhruvPulipaka/Shutterstock/FOTODOM

Какие исторические события произошли 24 марта

* 1155 год — Юрий Долгорукий захватил Киев и вступил на его престол.

* 1706 год — правительственные войска фельдмаршала Шереметева подавили Астраханский бунт стрельцов. За это Шереметев первым в России удостоен графского титула.

* 1753 год — в Российской империи сенат подготовил доклад об отмене смертной казни. Казнь в большинстве случаев стала совершаться символически, после чего виновного отправляли на каторгу.

* 1801 год — в Михайловском замке в результате заговора убит российский император Павел I.

* 1802 год — английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.

* 1918 год — при Московском техническом училище создано первое научное учреждение советской авиации «Летучая лаборатория» во главе с профессором Николаем Жуковским.

* 1933 год — в Германии издан закон о чрезвычайных полномочиях, ознаменовавший окончательный захват власти в стране национал-социалистами во главе с Гитлером.

* 1972 год — в США вышел в кинопрокат фильм «Крестный отец».

* 1999 год — начало бомбардировок НАТО военных и гражданских объектов в городах Югославии, в том числе в Белграде.

* 2020 год — МОК объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год из-за пандемии COVID-19.

Во время церемонии открытия летних XXXII Олимпийских игр в Токио, 23 июля 2021 года

Дни рождения и юбилеи 24 марта

* В 1782 году родился Орест Кипренский — русский живописец и график, мастер портрета.

* В 1834 году родился Уильям Моррис — английский поэт, прозаик, художник и издатель, социалист.

* В 1857 году родился Николай Ланге — российский психолог, философ, один из основоположников отечественной экспериментальной психологии.

* В 1874 году родился Гарри Гудини — американский иллюзионист, актер, филантроп.

* В 1877 году родился Алексей Новиков-Прибой — русский советский писатель-маринист.

* В 1884 году родился Петер Дебай — нидерландский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по химии.

* В 1900 году родился Иван Козловский — оперный и камерный певец, народный артист СССР.

* В 1906 году родилась Клавдия Шульженко — певица, народная артистка СССР.

* В 1909 году родился Клайд Бэрроу — знаменитый американский гангстер, работавший с напарницей Бонни Паркер. Грабители вошли в историю как Бонни и Клайд.

* В 1921 году родился Василий Сталин — советский военный летчик, генерал-лейтенант авиации, младший сын И.В. Сталина.

Василий Сталин с отцом, точная дата фотографии не установлена

Кто отмечает дни рождения

* 76 лет исполняется Александру Буйнову — певцу, музыканту, композитору, шоумену, народному артисту Российской Федерации.

* 75 лет исполняется Александру Серову — певцу, аранжировщику, композитору, музыкальному продюсеру, народному артисту Российской Федерации.

* 70 лет исполняется Стиву Балмеру — американскому бизнесмену, миллиардеру, генеральному директору корпорации Microsoft с 2000 по 2014 год.

* 61 год исполняется Питеру Джейкобсону — американскому актеру, наиболее известному по роли доктора Криса Тауба в телесериале «Доктор Хаус».

* 58 лет исполняется Елене Ланской — актрисе, теле- и радиоведущей, преподавателю Театрального института им. Б. Щукина.

* 56 лет исполняется Ларе Флинн Бойл — американской актрисе кино и телевидения, известной по роли в культовом сериале «Твин Пикс».

* 54 года исполняется Виктории Толстогановой — актрисе театра и кино, телеведущей.

Виктория Толстоганова в роли мальчика Оскара в спектакле «Оскар и Розовая дама» в постановке режиссера Филиппа Гуревича во время предпремьерного показа в Театре на Таганке, 2025 год

* 53 года исполняется Андрею Мерзликину — актеру театра и кино, кинорежиссеру, телеведущему, заслуженному артисту Российской Федерации.

* 53 года исполняется Джиму Парсонсу — американскому актеру, лауреату премий «Золотой глобус», «Эмми», прославившемуся благодаря роли Шелдона Купера в сериале «Теория Большого взрыва».

* 49 лет исполняется Джессике Честейн — американской актрисе и продюсеру, обладательнице премии «Оскар» за лучшую женскую роль.

* 39 лет исполняется Рамиресу — бразильскому футболисту, полузащитнику, победителю Лиги чемпионов УЕФА 2011/12.