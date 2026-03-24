Губернатор Севастополя назвал число госпитализированных после взрыва в многоквартирном доме

Развожаев: 12 человек, включая трех детей, находятся в больницах после взрыва

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в больницах после взрыва в многоквартирном доме находятся 12 человек, включая трех детей. Об этом сообщает ТАСС.

«12 человек в больнице, в том числе 3 детей», — поделился Развожаев.

Он также добавил, что специалисты исключили версию с взрывом бытового газа. Они продолжают выяснять точную причину инцидента.

24 марта помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что десять пострадавших находятся в больницах Севастополя из-за взрыва в доме.

Отмечается, что в числе пострадавших трое детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие — в состоянии средней и легкой степени тяжести. Еще одному пациенту медицинская помощь оказана амбулаторно.

Взрыв произошел в доме на западе Севастополя около 23:50, 23 марта. После детонации огонь охватил здание многоэтажки. В огне оказались четыре квартиры. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Также в результате происшествия были повреждены автомобили, стоящие во дворе дома.

Губернатор города Михаил Развожаев изначально сообщал о восьми пострадавших.

