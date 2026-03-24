Более двух третей британцев предсказали своей стране поражение в случае войны

Public First: 2/3 британцев убеждены в проигрыше своей страны в случае войны

Более 2/3 жителей Великобритании считают, что при необходимости участвовать в вооруженном конфликте их страна с этим не справится. Таковы данные опроса специализирующейся на политических исследованиях консалтинговой компании Public First, которые приводит Sky News.

«Согласно опросу, около 40% жителей Великобритании считают, что страна окажется в состоянии войны в течение пяти лет. Более двух третей опасаются, что не смогут справиться с конфликтом. <...> Более половины опрошенных считают Великобританию плохо подготовленной к войне», — говорится в материале.

Лишь 42% респондентов заявили, что чувствуют себя обязанными предпринимать какие-то действия в случае возникновения угрозы национальной безопасности.

«Кроме того, данные свидетельствуют об изменении восприятия США — некогда верного союзника Великобритании и НАТО. Опрос показал, что 57% респондентов считают США угрозой, после России, Ирана, Северной Кореи и Китая», — уточняется в публикации.

Sky News подчеркивает, что Рublic First не указала количество опрошенных, параметры выборки и величину погрешности.

