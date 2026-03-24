Бузова назвала главное для жизни качество: «Без этого невозможно двигаться дальше»

Актриса Бузова призвала помнить о своей силе в любых непростых ситуациях
«МайВэйСтудия» при участии АО «ТНТ-Телесеть»

Певица и актриса Ольга Бузова накануне цифровой премьеры фильма «Равиоли Оли» назвала главное, по ее мнению, для жизни качество. Размышлениями звезды с «Газетой.Ru» поделился онлайн-кинотеатр «КИОН».

По словам Бузовой, выходящий онлайн фильм — про иронию и внутреннюю опору.

«Через комедию мы рассказываем о том, как важно помнить о своей силе в любых непростых ситуациях. Для меня это не только жизненный принцип, но и проявление любви к себе — ведь без этого чувства невозможно двигаться дальше. Я бесконечно благодарна команде за поддержку и вдохновение. Фильм рекомендую всем: он легкий, позитивный и наполнен добром. Всем добра и любви к себе!» — пожелала она

По сюжету телезвезда Ольга Бузова рассказывает популярной блогерше «Алене, блин!» свою историю: после нескольких неудачных отношений она наконец-то нашла мужчину мечты и была готова строить с ним дом, когда выяснилось, что он не тот, за кого себя выдает. Аферист сбегает с деньгами Ольги, оставив ей долги на пельменном заводе. Бузова отправляется в город Нижние Теплышки распродавать оборудование и знакомится со своей аудиторией, которая следит за ее жизнью и думает, что знает все о непростом пути Оли к славе.

Фильм Андрея Никифорова («Умная Маша», «Тур с Иванушками») «Равиоли Оли» построен на биографии Ольги Бузовой, и в сценарий вошли случаи из ее жизни: участие в реалити, роман с мошенником, брак с футболистом.

В фильме также снялись Владимир Яглыч, Марина Федункив, Максим Лагашкин, Вольфганг Черни, Ева Смирнова и другие актеры.

Цифровая премьера состоится в онлайн-кинотеатре «КИОН» 28 марта. 

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!