Таможенники нашли в посылке из Таиланда наркотики в банках с воском для волос

В Москве таможенники пресекли контрабанду крупной партии наркотиков из Таиланда, запрещенные вещества были спрятаны в банках от воска для укладки волос. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

Наркотики были обнаружены в Москве в посылке, которая была адресована жителю Новгорода. В банках с воском для укладки волос нашли около килограмма запрещенных веществ. Товар перенаправили заказчику в Новгород.

Злоумышленника задержали при получении посылки. Им оказался 33-летний ранее неоднократно судимый мужчина, в том числе за незаконный оборот наркотиков. Он планировал распространять наркотики на территории Новгородской области. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

До этого юношу с гашишем в трусах задержали на вокзале в Петербурге. Сотрудники полиции проверяли пассажиров и обратили внимание на подозрительное поведение молодого человека. При проведении личного досмотра у задержанного был обнаружен и изъят пакет в вакуумной упаковке. Наркотическое средство он прятал в нижнем белье.

Ранее мать отдала трехлетнюю дочь наркоторговцам за дозу запрещенных веществ.