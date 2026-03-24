Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Таможенники нашли в посылке из Таиланда наркотики в банках с воском для волос

В Москве таможенники нашли крупную партию наркотиков в посылке из Таиланда
ФТС России

В Москве таможенники пресекли контрабанду крупной партии наркотиков из Таиланда, запрещенные вещества были спрятаны в банках от воска для укладки волос. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

Наркотики были обнаружены в Москве в посылке, которая была адресована жителю Новгорода. В банках с воском для укладки волос нашли около килограмма запрещенных веществ. Товар перенаправили заказчику в Новгород.

Злоумышленника задержали при получении посылки. Им оказался 33-летний ранее неоднократно судимый мужчина, в том числе за незаконный оборот наркотиков. Он планировал распространять наркотики на территории Новгородской области. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

До этого юношу с гашишем в трусах задержали на вокзале в Петербурге. Сотрудники полиции проверяли пассажиров и обратили внимание на подозрительное поведение молодого человека. При проведении личного досмотра у задержанного был обнаружен и изъят пакет в вакуумной упаковке. Наркотическое средство он прятал в нижнем белье.

Ранее мать отдала трехлетнюю дочь наркоторговцам за дозу запрещенных веществ.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!