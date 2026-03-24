Журналистку Лученко заочно приговорили за фейки о российской армии

Журналистку Ксению Лученко (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о военных фейках. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Суд, как уточнили в ведомстве, также запретил ей в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и работой в интернете. Решение вынесено с учетом позиции прокуратуры.

Уголовное дело против Лученко возбудили в сентябре прошлого года. В октябре ее объявили в розыск, а спустя месяц суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста. Поводом для дела стал пост, опубликованный в июле 2024 года в ее Telegram-канале «Православие и зомби», в котором шла речь об ударе по больнице в Киеве.

С апреля 2022 года Лученко проживает за пределами России. 17 октября 2025 года Росфинмониторинг включил журналистку в перечень террористов и экстремистов. В реестре иностранных агентов она числится с 16 мая того же года после публикации материалов, дискредитирующих ВС РФ, в интервью на платформах иностранных агентов.

В нулевые Ксения Лученко входила в редакторскую группу нескольких интернет-проектов, писавших о православии и Русской православной церкви (РПЦ). Среди них — «Соборность», «Орто-медиа.ру», «Церковный вестник» и «Пасха.ру». В 2012–2013 годы была консультантом портала «Православие и мир». Является автором статей о деятельности РПЦ в постсоветский период.

Ранее российский журналист Сергей Резник (признан в РФ иностранным агентом) получил 10 лет тюрьмы за фейки о действиях ВС РФ.