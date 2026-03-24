Игорь Романченко освобожден от обязанностей посла России в Перу

Путин освободил Игоря Романченко от обязанностей посла России в Перу
Президент России Владимир Путин освободил Игоря Романченко от обязанностей посла России в Перу. Указ об этом размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Освободить Романченко Игоря Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Перу», — сказано в документе.

Другим указом глава государства назначил послом России в Перу Алексея Ушакова, который ранее занимал должность замдиректора департамента кадров МИД России. В 2021 году ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.

Романченко, получивший в 2022 году ранг чрезвычайного и полномочного посла, возглавляет российское диппредставительство в Лиме с лета 2018 года.

20 марта Путин назначил послов России в трех странах Африки. Сергей Бердников стал чрезвычайным и полномочным послом РФ в Малави и Зимбабве, а Андрей Ордаш — послом РФ в Республике Гана.

Ранее Путин провел кадровые изменения в Совете безопасности РФ.

 
