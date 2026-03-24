Для некоторых россиян хотят ввести сертификат на такси для поездок к врачу

В Госдуме хотят сделать бесплатными поездки на такси к врачу для ряда россиян
В России необходимо ввести транспортный сертификат для граждан старше 70 лет для поездок в медучреждения на такси. С такой инициативой к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает RT со ссылкой на документ.

Свое предложение депутат объяснил тем, что для пожилых россиян возможность добраться до врача – это главное препятствие на пути к получению медпомощи, в особенности если это люди старше 70 лет. Они менее мобильны, не водят машину, сильно зависят в этом вопросе от родственников и, как следствие, часто остаются без своевременной медицинской помощи.

Для решения этой проблемы Чернышов призвал запустить программу «Такси к врачу 70+».

«Суть инициативы заключается в предоставлении гражданам старше 70 лет персонального транспортного сертификата с установленным лимитом поездок в месяц, — говорится в документе. — Сертификат представляет собой уникальный номер, который пенсионер может использовать при заказе такси как через мобильные приложения, так и по телефону».

Предполагается, что при необходимости съездить к врачу человек сможет сам вызвать такси и назвать номер сертификата, после чего его бесплатно отвезут в медучреждение. Это будут льготные поездки строго от места проживания до ближайшей клиники и обратно, отметил парламентарий.

