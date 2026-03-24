«Эмиграция из менталитета»: уехавший в Европу комик раскритиковал мышление россиян

Стендап-комик Дмитрий Романов, который уехал из России и живет в Европе, в своем Telegram-канале назвал главной сложностью эмиграции изменение образа мышления.

По его словам, наибольшие трудности связаны не с переездом, а с внутренними установками. Он отметил, что речь идет о необходимости «переехать» из собственного менталитета.

Юморист также высказался о менталитете жителей стран СНГ, указав на ряд, по его мнению, негативных черт. В частности, он отметил распространенное убеждение, что для решения вопросов нужны связи, а также установку, что для спокойной жизни лучше не проявлять активность и не отстаивать свои права.

Романов добавил, что после переезда стал замечать у себя подобные привычки. По его словам, даже в условиях, где все устроено иначе, старые модели поведения продолжают автоматически проявляться.

Комик также в одном из интервью рассказывал, как получил гражданство Израиля. Он отмечал, что после этого «почувствовал связь с этой страной и ее народом».

Федеральная служба безопасности в 2025 году объявила, что стендап-комики Слава Комиссаренко, родившийся в Минске, и Дмитрий Романов, родившийся в Одессе, лишены российского гражданства как лица, представляющие угрозу национальной безопасности РФ.

Ранее Романов решил оформить пять гражданств для дочери.