Женщина в красном

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак, заявившая о желании участвовать в предвыборной гонке на пост президента России, рассказала о своем участии в пресс-конференции Владимира Путина.

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По словам Собчак, она пришла на пресс-конференцию действующего президента РФ в качестве журналиста. Она хочет задать Путину сразу несколько вопросов: про выборы, про Алексея Навального, а также про результаты правления президента.

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Кроме того, у Собчак есть «важные вопросы, связанные с конкретными людьми».

«Какой хочу, такой и задам», – ответила журналистка на вопрос журналистов о том, какой вопрос она выберет для президента.

Ксения Собчак также добавила, что аккредитоваться на большую пресс-конференцию Владимира Путина ее побудило отсутствие возможности подебатировать с российским лидером как с обычным кандидатом. «Мне очень жаль, что сегодня я иду как журналист, чтобы пообщаться и задать вопрос президенту», — посетовала Собчак.

Как передает корреспондент «Газеты.Ru», Собчак пришла на мероприятие в ярко-красном платье с пуговицами.

14 декабря в Москве началась ачалась большая пресс-конференция президента России. В ходе ежегодного мероприятия, которое стало для главы государства уже тринадцатым по счету, Владимир Путин отвечает на разнообразные вопросы журналистов.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о надежде на то, что журналистка Ксения Собчак, аккредитовавшаяся на пресс-конференцию Владимира Путина в четверг, 14 декабря, не будет пытаться использовать это мероприятие как полигон для дебатов.

«Пресс-конференция все-таки проходит не для того, чтобы здесь были дебаты, и это было бы глубоким неуважением к журналистам — задерживать столько внимания на себе. Поэтому я надеюсь, что все-таки Собчак поведет себя как журналист, в качестве коей она и аккредитовалась», — заключил Песков.

Телеведущая Ксения Собчак, анонсировавшая свое участие в президентской гонке в 2018 году, считает, что нынешний глава государства Владимир Путин выиграет на будущих выборах. Она высказала свое мнение на встрече с волонтерами в Нижнем Новгороде в связи с сегодняшним заявлением Путина о своем участии в выборах.

«Я не вижу здесь, честно говоря, никакого события, мы все об этом знаем, так же, как мы знаем о том, что Путин скорее выиграет эти выборы, как всегда…. Но я при этом считаю, что все равно надо идти и надо говорить от лица тех людей, которые хотят перемен. Потому что, ну нет у нас сейчас других способов сказать о том, что мы существуем», — сказала телеведущая.

Собчак в интервью телеканалу «Дождь» сообщила, что собирается создать политическую партию после выборов.

«Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой «против всех», потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движения, которого так долго не было в России», — сказала Собчак.

Она отметила, что пришла в политику всерьез и рассчитывает, что поддержка, которую она получит на выборах, станет «отправной точкой большого правого движения».

Телеведущая Ксения Собчак в интервью «Би-би-си» назвала своей единственной связью с президентом России Владимиром Путиным его совместную работу с ее отцом.

«Моя единственная связь с Путиным — это то, что когда я была 10-летней девочкой и играла в Nintendo и Super Mario, он работал с отцом», — сказала она.

Собчак также подчеркнула, что рассказала о своих контактах с Путиным «все, что могла» и призвала «не обсасывать одно и то же по 148 раз».

Ранее она отметила, что считает так – в России должна быть парламентская республика с ограничением президентских полномочий.

«Мы все знаем, что наша конституция писалась в непростой исторический период достаточно жесткого противостояния парламента и президента», — пояснила Собчак.

Она считает, что нужно распустить Государственную думу текущего созыва.

«Глобальная цель и глобальные гарантии, которые лично я требовала бы от человека, который может реально прийти к власти через какое-то время, — это гарантия, в первую очередь, роспуска той Думы, которая на сегодняшний момент, на мой взгляд, является вообще нелегитимной», – полагает она.

По мнению Собчак, должна усиливаться роль парламента и уменьшаться роль президента в России, нужно «выстраивать просто другую систему».