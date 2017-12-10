«Что у Порошенко на уме, то у Туки на языке»

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что слова украинского чиновника Георгия Туки о необходимости «раздробить Россию на части» носят антироссийский характер и выражают потайные фантазии украинского президента Петра Порошенко.

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«Что у Порошенко на уме, то у Тука на языке! Иначе не объяснить антироссийскую выходку заместителя министра по «делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Украины Георгия Тука», — заявил Кадыров в своем канале в Telegram.

По его словам, сам Тука «не того уровня человек», чтобы обращать внимание на него самого и цитировать его слова.

«Ещё меньше заслуживает этого его «должность». Но произнесённая им фраза не может быть оставлена без реакции, ибо в ней содержится самая затаённая мечта президента Порошенко и иных антироссийски настроенных лиц в руководстве Украины», — добавил Кадыров.

Кадыров также заявил, что Тука решил «единовременно и эмоционально» выдать содержание всех «несбыточных снов украинской верхушки», заявив о своем желании увидеть распад Российской Федерации «на улусы».

«Конечно, Украиной сегодня управляют не Туки и, даже не те, кто рангом повыше в Киеве. Но обидно за украинский народ, который мы в России действительно воспринимаем как братский и близкий», — утверждает Кадыров.

Он также разделил украинский народ и его правительство в лице Порошенко и Туки. «Наши народы будут братскими, как бы это не нравилось сегодняшней верхушке в Киеве», — отметил лидер Чечни.

Также Кадыров подчеркнул, что Россия останется единой и нерушимой.

«Что касается России, то ни Тука, ни Порошенко, ни их хозяева в Европе и США никогда не дождутся её ослабления и распада. А вот в том, что потомки Порошенко и Тука будут мудрее своих предков и попросятся в Великую Россию, сомневаться не приходится. Тука тоже это прекрасно знает, но вынужден говорить то, что ему вложили в уста», — подчеркнул чеченский глава.

Он также добавил, что в отличие от украинского министра желает украинцам и Украине мира и стабильности.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука назвал задачей властей страны «стремиться раздробить Россию на части», передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

«Я не понимаю тезисов о «братских народах», «братской любви» и прочих соплях о единых народах… Но политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части», — сказал он.

Он также подчеркнул, что считает, что отношения с Россией «должны быть в первую очередь прагматичными».

Слова о «раздроблении России на части» были «вложены в уста» замминистра Украины по делам оккупированных территорий Георгию Туки американскими кураторами, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Такие тезисы у украинского замминистра просто так быть не могут. Он же общается с кураторами, которые сегодня практически каждым украинским министерством управляют. Если бы не это кураторство, то Украина развалилась бы сама. А пока американцы ее держат в руках, но при этом всячески эксплуатируют русофобию. Например, сумели вложить такое в уста», — подчеркнул сенатор.

Клинцевич также выразил уверенность в том, что Россия объединит вокруг себя все прогрессивное человечество.

Замминистра Украины по делам беженцев Георгий Тука известен как прожектер и визионер, заявил зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек. «Георгий Тука уже прославил себя «гениальными идеями» как специалист по форматированию нового мироустройства», — сказал он.

Бальбек отметил, что «блестящие предложения пока что находят понимание лишь у параноидальных личностей».

«Сейчас мы видим, как в своей голове и на бумаге он раздробил Россию, отвоевал Крым и Донбасс и всю эту охапку тактических планов отправил в Вашингтон на утверждение», — добавил депутат.

Сенатор Алексей Пушков назвал фантазии Туки о распаде РФ «помутнением рассудка». «Ввиду унылого будущего в Киеве помутились рассудком: задумали «раздробить Россию на части», — заявил Пушков.

По мнению сенатора, присматривать нужно украинцам за Украиной — а то она, неровен час, развалится самостоятельно.