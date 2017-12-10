«Надо прекратить существование России как государства»

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что задача украинцев – сделать так, чтобы Россия перестала существовать как государство в нынешнем виде.

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Министр подчеркнул, что не верит в концепцию о «братских народах», «братской любви» и «прочих соплях» и добавил, что отношения двух стран должны основываться на прагматизме, сообщает РИА «Новости».

«Но политически, в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части», — добавил замглавы украинского ведомства.

В ходе общения с пользователями сети в чате Тука также ответил на вопрос о том, как он относится к идее разорвать дипломатические отношения с Россией.

«Разрыв дипотношений — исключительно политический акт. Это не приведет к дискомфорту наших граждан в России, потому что их проблемами занимаются не послы, а консулы. Стоит ли делать этот шаг прямо сейчас? Это компетенция исключительно президента, МИДа и тех специалистов, которые там работают и им виднее. Давайте уже начнем доверять специалистам», — сказал украинский чиновник.

Вместе с тем, он коснулся экономических последствий возможного разрыва отношений с Россией по всем линиям сотрудничества.

«Прежде чем рвать на груди волосы и ограждаться от России, подумайте, у кого 70% топлива мы покупаем для АЭС, и куда 100% отходов отправляем.

Взаимоотношения между Россией и Украиной сложнее, чем у Украины с оккупированными территориями. Мне это не нравится, но я понимаю, что каждый шаг может тем или иным способом отразиться на жизни большого количества наших граждан и не собираюсь спекулировать на уровне эмоций, не беря в расчет экономические и политические факторы», — сказал Тука.

Двумя неделями ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди указала Киеву на безусловное осуществляемое внешнее управление украинской нацией и попеняла властям Украины на то, что это ухудшает и без того бедственное положение простых жителей страны.

«Призываю срочно прекратить осуществляемое извне внешнее управление Украиной, приведшее к утрате государственного суверенитета Украины, росту безработицы, кризису политической, экономической, социальной системы Украины и массовому обнищанию украинского народа», — сказала сенатор.

В октябре Тука подверг критике идею разработки законопроекта о «реинтеграции Крыма». По его словам, для достижения необходимой цели Украине необходимо повысить боеспособность войск и экономического состояния Украины.

«Я считаю, если пути возвращения контроля на Донбасс я вижу и понимаю, то пути возвращения Крыма, кроме уничтожения России как государства в существующем режиме, другого пути я сегодня не вижу. И принимать любые законы по этому поводу я считаю просто политиканством. И когда я слышу заявления некоторых наших исключительно популистов, что «преступная власть ничего не сделала для Крыма», извини, ни одним документом, законом, подзаконным актом мы не вернем себе ни Донбасс, ни Крым», — сказал он.

В июле Тука назвал Россию «страшным и коварным» врагом и призвал наращивать войска страны. Чиновник подчеркнул, что хотел бы увидеть усиление «внешнего воздействия» на Россию с помощью новых санкций. При этом Тука также рассказал, какое будущее России стало бы наилучшим вариантом для Киева.

«Наиболее оптимальный вариант для Украины да, пожалуй, и для всего мира — это вообще прекращение существования России как государства в таком виде, как сейчас», — заявил украинский чиновник.

Месяцем ранее Тука заявил, что Россия «искусственно меняет демографический состав» Крыма. Он сказал что «огромным вопросом является увеличение военного потенциала России в Крыму».

«Россия завозит большое количество кадровых военных. Понятно, что семьи переезжают жить в Крым вместе с военными. Переезжают не на день и не на два. Таким образом, Россия повторяет шаги Советского Союза — искусственно меняет демографический состав целого региона. Это недопустимо. Это грубое нарушение международного законодательства», — заявил он на встрече с европейскими партнерами.

По его словам, Россия также блокирует украинские сайты, которые представляют возможность жителям Крыма изучать украинский язык, литературу и историю. Тука был назначен на нынешнюю должность в апреле, и одним из его первых заявлений был отчет о том, что Украина приступила к инженерно-техническим работам в рамках строительства стены на границе с Россией в Луганской области.

«Около 30 минут назад я говорил с пограничниками и хочу сказать, что работы уже начались. Уже прибыли бригады геологов, геодезистов. Сейчас идут работы по исследованию состояния почвы, подготовительные работы для технических заданий, работают две мощные группы вдоль линии соприкосновения. Уже выявлены два участка, которые фермеры, вопреки предупреждениям, засеяли пожитками. Но все равно работы будут продолжаться», — сказал он.