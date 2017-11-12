Холодный прием: кто свистит на Собчак

Телеведущую Ксению Собчак, которая намерен баллотироваться в президенты России на предстоящих в 2018 году выборах, освистали на митинге, организованном сторонниками Европейского университета в Санкт-Петербурге.

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Согласованный митинг прошел на площади Ленина в центре Северной столицы. Когда ведущий мероприятия попросил подняться на сцену «дочь одного из основателей Европейского университета» Анатолия Собчака — Ксению Собчак, участники акции встретили ее свистом и криками «Позор!» и «Долой!». В их числе оказались активисты «Весны» и объединенной коммунистической партии.

В ответ на это телеведущая призвала не обращать внимания на провокаторов и продолжила выступление. Она выразила уверенность в том, что ее отец, будь он жив, также был бы среди участников данного мероприятия, сообщает РИА «Новости».

Днем ранее, известная своими неоднозначными суждениями, вызывающими общественный резонанс и даже скандалы, Собчак встретилась с не менее одиозным бизнесменом Сергеем Полонским, который также заявлял о намерении попытаться стать президентом России.

«Кандидаты Полонский и Собчак встретились на нейтральной территории для того, чтобы пожать друг другу руки, это рабочая встреча. Дискуссия кандидатов предполагается», — заявил глава штаба Полонского Максим Шингаркин.

При этом в Центральной избирательной комиссии Полонского уже известили о том, что он не сможет участвовать в президентских выборах в 2018 году, поскольку его судимость за мошенничество была погашена только в июле этого года, и срок давности в отношении пассивного избирательного права для такой категории статей составляет 10 лет.

Еще за день до этого Собчак призвала уйти в отставку вице-премьера России по вопросам спорта, главу Российского футбольного союза Виталия Мутко. Об этом она заявила в публичном видеообращении, появившемся на ее официальном сайте.

По мнению «кандидата против всех», покинуть свой пост чиновник должен в связи с обострившемся в последние дни допинговым скандалом, из-за которого сборная страны уже лишилась нескольких медалей Сочи-2014 и в данный момент рискует остаться без Олимпиады в Южной Корее.

В ответ на это депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что подобные высказывание лишь портят политический имидж телеведущей.

«Она имеет на подобные требования ровно такое же право, как если бы вы, прочитав любую газету, начали бы кого-то в чем-то прилюдно обвинять. Вот истинная цена этим обвинениям и требованиям. Ну, как говорится, «глубокие», «зрелые» политические заявления. Все это, естественно, в кавычках», — сказал бывший боксер.

Однако, куда большее возмущение общественности вызвало интервью Собчак, в котором она очертила свою позицию по международным вопросам, связанным с непризнанием странами Запада вхождения Крыма в состав России.

«Я думаю, что Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву, Крым — украинский», — сказала телеведущая.

По ее словам, США должны разделять в своей санкционной политике российские власти и обычных граждан.

«Это правильно, я поддерживаю эти санкции [против России]. Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу, это нечестно по отношению к ним, так как почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают», — добавила Собчак.

В ответ на это депутат Государственной думы России Виталий Милонов призвал Собчак публично покаяться за поддержку американской внешней политики.

«Ксения Анатольевна, без сомнения, должна покаяться, публично повиниться за свою позицию относительно антироссийской политики Запада. Санкции, конечно, вещь неприятная, но мы и не такое проходили. Но радоваться, встречать оккупантов цветами и песнями, делать своей стране хуже — позиция странная, заслуживающая осуждения», — сказал парламентарий.

А 27 октября Собчак рассказывала о том, что она сделает первым делом, если победит на выборах президента.

«Если действительно задавать такой фантастический вопрос о том, что бы я сделала, став президентом, то, наверное, первый мой знаковый указ был бы связан с тем, что труп Ленина надо убрать с Красной площади. Это вещь, которая меня страшно возмущает», — призналась она.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал эту идею провокацией. Особо политик подчеркнул циничность такого заявления накануне 100-летия Октябрьской революции.

«Трагично для страны, когда появляются Ксении и им подобные, которые не уважают волю великой страны», — сказал глава коммунистической партии.

По его словам, Собчак далеко не первый человек, высказавший подобное предложение, показывающее неуважение к своим предкам.