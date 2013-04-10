Росмолодежь отдала международный «Селигер» в руки молодежи

Росмолодежь не будет проводить форумы «Селигер» за пределами России. В среду глава Федерального агентства по делам молодежи Сергей Белоконев заявил, что у ведомства никогда не было таких планов. Заграничные лагеря по типу «Селигера», по его словам, будут организовывать молодые люди, вдохновившиеся собственным опытом участия в форуме в Тверской области.

«Это площадки, которые не организует Федеральное агентство по делам молодежи. Участники международного «Селигера» прошлого года решили повторить и провести такие площадки по месту своего проживания постоянного. Это Страсбург и это Сиэттл. Как у них обстоят дела, мы планируем узнать чуть позже, сегодня мы обеспокоены и занимаемся своими ребятами», — сказал Белоконев во время пресс-конференции в среду.

Глава Росмолодежи подчеркнул, что говорил об этом еще в августе и в декабре. При этом известно, что руководитель ведомства неоднократно заявлял ранее о международных форумах «Селигера» именно как о собственных проектах Росмолодежи. Впервые эта идея прозвучала в июле прошлого года, когда Белоконев объявил, что в агентстве «всерьез думают» о проведении форумов «Селигер» во Франции. Он также добавлял, что делегация молодых людей из США решила самостоятельно организовать лагерь для жителей Северной Америки.

Замысел у Белоконева появился во время международной смены лагеря в Тверской области. Как рассказывал «Газете.Ru» свидетель сцены, глава ведомства загорелся идеей проведения форума за рубежом, которую от скуки предложили иностранцы: «Был участник лагеря из Франции. Он сказал: «Почему бы не во Франции?». Белоконев подхватил эту идею и дальше начал об этом говорить. В общем, все это было несколько странно. Мы даже не поняли ничего».

Представления о том, на какие средства должен существовать зарубежный лагерь, у Белоконева на тот момент не было. Во время встречи с молодыми людьми он шутил, что его ведомство обратится за помощью к знаменитым швейцарским банкам. Позднее в разговоре с «Газетой.Ru» чиновник описывал уже другую схему финансирования «Интер-Селигера». В случае, если лагерь развернут во Франции, спонсорами вполне могут выступить российские бизнесмены, которым так полюбился Лазурный берег, говорил чиновник в июле.

Вопрос о финансировании международной смены «Селигера» в декабре вызвал гневные комментарии Кремля. Информационные агентства тиражировали заявление источника в администрации, который упрекнул Белоконева в «безответственном заявлении» и «дурости». «Если руководитель Федерального агентства по делам молодежи собирается проводить молодежные форумы за рубежом, то рекомендуем ему делать это за свои личные средства. Время дурости, глупости и безответственных заявлений закончилось. И соответствующие планы по работе с молодежью профильные ведомства должны формулировать исключительно по отношению к своей стране», — заявил он.

В феврале источник «Газеты.Ru» в Росмолодежи объяснял, что планы ведомства по проведению международного форума на территории Франции изменились в связи с сокращением общего финансирования агентства по делам молодежи.