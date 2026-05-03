Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня

WP: рейтинг Трампа в США упал до рекордно низкого уровня, составив 37%
Kylie Cooper/Reuters

Общий рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев опустился до рекордно низкого уровня за все два срока нахождения его у власти — до 37%. Такие данные были получены в ходе совместного опроса The Washington Post, ABC News и Ipsos.

Согласно результатам исследования, против политики американского лидера выступают 62% опрошенных жителей США. 66% респондентов не одобряют его действия в отношении Ирана, экономическую политику поддерживают только 34% участников опроса. Рейтинг одобрения президента по вопросам инфляции упал до 27%.

В The Washington Post отметили, что ослабление позиций Трампа ставит под угрозу места республиканцев в Палате представителей и в Сенате на выборах 3 ноября 2026 года.

До этого был опубликован рейтинг президента России Владимира Путина. По данным опроса аналитического центра ВЦИОМ, большинство россиян — 74,6% — заявили о доверии Путину, 70,1% одобряют его деятельность на посту главы государства.

В свою очередь недоверие российскому лидеру выразили 20,7% респондентов. Деятельность президента не одобряют 19% опрошенных.

Ранее Трампа сравнили с Ельциным.

 
