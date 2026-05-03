Побит установленный неделю назад рекорд России в марафоне

Российский легкоатлет Владимир Никитин установил новый рекорд России в классической марафонской дистанции на Казанском марафоне.

33-летний спортсмен пробежал 42 километра 195 метров и финишировал с результатом 2 часа 8 минут 9 секунд. Никитин опередил кенийца Чарльза Кипротича Роно на 50 секунд. Третьим стал еще один представитель Кении Доминик Ньяро Омаре с отставанием в 1 минуту 13 секунд.

Предыдущий рекорд России принадлежал Дмитрию Неделину, который 26 апреля 2026 года на марафоне в Дюссельдорфе (Германия) пробежал за 2 часа 8 минут 54 секунды. Никитин улучшил это достижение на 45 секунд.

Прежний рекорд страны держался 19 лет с 2007 года, когда Алексей Соколов показал в Дублине результат 2 часа 9 минут 7 секунд.

Казанский марафон проходит в столице Республики Татарстан с 1 по 3 мая.

Владимир Никитин входит в число самых титулованных российских легкоатлетов, специализирующихся на средних и длинных дистанциях. За последние несколько лет он обновил несколько национальных рекордов.

Ранее международная федерация отказала российской легкоатлетке в смене спортивного гражданства.