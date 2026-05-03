Новый посол Германии в Киеве оказался внуком участника заговора против Гитлера

РИА Новости: деда посла Германии в Киеве Руге казнили за заговор против Гитлера
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Дед нового посла Германии на Украине Бориса Руге был приговорен к казни за участие в подготовке операции «Валькирия» против Адольфа Гитлера. Такую информацию выяснило РИА Новости изучив открытые данные.

Агентство проанализировало социальные сети посла и биографические данные, выяснив, что дедом Руге был граф Фриц фон дер Шуленбург. Именно он разрабатывал операцию, направленную на убийство Гитлетра и подготовку государственного переворота в нацистской Германии.

О том, что новым послом Германии на Украине станет дипломат Борис Руге, газета Spiegel сообщала в конце апреля. Сейчас он занимает должность помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности в Брюсселе. Решение о назначении принял федеральный кабинет министров по предложению главы МИД ФРГ Иоганна Вадефула, отмечали журналисты.

64-летний Руге является экспертом по внешней политике и безопасности. До работы в НАТО он был заместителем председателя Мюнхенской конференции по безопасности, посланником в посольстве в Вашингтоне, а также послом Германии в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

