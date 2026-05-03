Президент Бард-колледжа в штате Нью-Йорк Леон Ботштейн объявил об отставке после 51 года работы из-за публикации внутреннего юридического расследования его связей со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом пишет газета Times Union.

«После 51 года работы в качестве президента Бардского колледжа я объявляю о своем уходе с поста президента в конце этого учебного года, 30 июня 2026 года», — написал Ботштейн в электронном письме преподавателям Бардского колледжа.

При этом он останется в колледже как преподаватель и музыкант. В своем письме он не упоминал Эпштейна и не ссылался на разоблачения Министерства юстиции.

Толчком к отставке послужил доклад юридической фирмы WilmerHale, которую, как утверждает издание, попечительский совет нанял в феврале для проверки связи Ботштейна с Эпштейном. В отчете описаны многочисленные личные контакты, включая около 25 визитов в таунхаус финансиста, а также двухдневную поездку на его остров Литтл-Сент-Джеймс. Кроме того, зафиксированы два визита Эпштейна в кампус колледжа, посещение концертов в сопровождении женщин, позже идентифицированных как жертвы, и многочисленные просьбы к президенту помочь им в музыкальной карьере.

Бард-колледж — престижный частный гуманитарный университет свободных искусств и наук, расположенный в Аннандейл-на-Гудзоне. В 2021 году учебное заведение признали в России нежелательной организацией из-за того, что его деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».

