СМИ раскрыли, сколько заработал Дунаевский в 2025 году

Компания композитора Максима Дунаевского «Театральный агент» нарастила выручку и прибыль в прошлом году. Об этом сообщает URA.ru.

Согласно финансовой отчетности, выручка фирмы выросла на 8% — с 261,3 млн рублей в 2024 году до 280,8 млн рублей в 2025-м. Чистая прибыль, в свою очередь, увеличилась с 140,2 млн рублей до 146,6 млн рублей (на 5%).

Также издание выяснило, что ООО «Театральный агент» выплатило 21,5 млн рублей налогов, а также перечислило 13,2 млн рублей страховых взносов.

Деятельность фирмы, отмечает URA.ru, связана с посредничеством в киноиндустрии, театре и продвижении творческих работ.

Накануне сообщалось, что музыкальный лейбл Self Made Music, принадлежащий покинувшему Россию музыканту Артему Умрихину (он же — Artik), завершил 2025 год с рекордными показателями. Чистая прибыль компании составила 10,9 млн рублей в 2025 году, тогда как в 2024-м лейбл зафиксировал убыток в размере 3 млн рублей.

Кроме того, в прошлом году компания достигла рекорда по выручке: показатель вырос более чем в полтора раза — с 23,9 млн рублей в 2024‑м до 40 млн рублей.

