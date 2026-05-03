Сырский заявил о нехватке боевых медиков в ВСУ

Украинской армии на фронте не хватает младших медицинских работников, прежде всего боевых медиков. Об этом в своем Telegram-канале написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Одним из ключевых вопросов остается недостаточная укомплектованность медицинских подразделений младшим медицинским персоналом, прежде всего боевыми медиками. Именно на них приходится основная нагрузка по оказанию тактической домедицинской помощи раненым непосредственно на переднем крае и в условиях осложненной эвакуации», — написал Сырский.

Также он подчеркнул, что «критически актуальным» остается вопрос обеспечения украинских подразделений «бронированными, полноприводными и высокомобильными эвакуационными платформами».

В конце апреля Минобороны Украины подтвердило, что в рядах ВСУ существуют проблемы с питанием солдат. Также о голоде в ВСУ сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она отметила, что эта проблема носит системный характер.

29 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ВСУ проблемы алкоголизма и наркозависимости стали массовыми.

Кроме того, в апреле командующий десантно-штурмовыми войсками (ДШВ) ВСУ Олег Апостол сообщил, что в рекрутинговые центры ВСУ теперь идет «гораздо меньше людей», чем раньше, и поэтому в украинской армии «нет ротации» и «нормального отпуска».

Ранее Сырский ограничил пребывание солдат на позициях.

 
