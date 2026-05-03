Девушка сделала предложение руки и сердца парню после марафона в Казани

Девушка сделала предложение руки и сердца своему возлюбленному на финише марафона в Казани.

На последних метрах дистанции она выбежала из толпы на последних метрах дистанции, догнала своего возлюбленного, вручила букет цветов и попросила его руки и сердца, встав на одно колено. Парень ответил согласием.

Примечательно, что в прошлом году на этом же марафоне также случилось подобное: атлет Дмитрий Неделин сделал предложение своей девушке после завершения дистанции.

На марафоне в Казани российский легкоатлет Владимир Никитин установил новый рекорд России в классической марафонской дистанции. 33-летний спортсмен пробежал 42 километра 195 метров и финишировал с результатом 2 часа 8 минут 9 секунд. Никитин опередил кенийца Чарльза Кипротича Роно на 50 секунд. Третьим стал еще один представитель Кении Доминик Ньяро Омаре с отставанием в 1 минуту 13 секунд.

Предыдущий рекорд России принадлежал Неделину, который 26 апреля 2026 года на марафоне в Дюссельдорфе (Германия) пробежал за 2 часа 8 минут 54 секунды. Никитин улучшил это достижение на 45 секунд.

Ранее бывший капитан сборной России пробежал 24-часовой марафон.