Песков предупредил, что от атак Украины по России может пострадать весь мир

Песков: удары Киева по инфраструктуре России могут привести к росту цен на нефть

Удары Киева по российской инфраструктуре в условиях острейшего энергокризиса из-за ситуации в Ормузском проливе может привести к еще большему росту мировых цен на нефть. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

По словам представителя Кремля, в связи с происходящим на Ближнем Востоке нефти на рынке и так гораздо меньше, чем должно быть.

«И если с рынка будет выпадать дополнительное количество нашей нефти, цены будут еще расти от того, что есть сейчас, а они сейчас больше 120 долларов», — предупредил Песков.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что западные партнеры попросили его не атаковать российские объекты энергетики на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Политик заявил, что Киев ответил отказом на эту просьбу.

29 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что энергетический терроризм является одной из «визитных карточек» Украины.

