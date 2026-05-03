Более 700 украинских дронов не достигли своих целей в зоне СВО за сутки

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 740 украинских дронов и четыре авиабомбы

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 740 украинских беспилотников самолетного типа в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Кроме того, по данным ведомства, силы ПВО поразили четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Всего с начала специальной военной операции российские военные уничтожили более 140 тысяч вражеских дронов, 671 самолет, 284 вертолета, около 30 тысяч танков, 60 тысяч единиц автомобильной техники противника и пр.

В Минобороны также отчитались о ночной атаке ВСУ на регионы России. По информации ведомства, силы ПВО в ночь на 3 мая перехватили и уничтожили 334 украинских беспилотника над 16 регионами РФ. Украинские военные пытались атаковать Белгородскую и Брянскую области, а также Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую и другие.

Часть вражеских беспилотников были уничтожены на подлете к Санкт-Петербургу. Жители разных районов Ленобласти рассказали, что в ночь на 3 мая слышали звуки пролета дронов в сторону города. Кроме того, в некоторых районах прозвучали взрывы.

Ранее в Курской области взорвался беспилотник.