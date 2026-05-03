Российские синхронистки победили в акробатической программе на этапе Кубка мира

Tingshu Wang/Reuters

Российские синхронистки выиграли акробатическую программу групп на этапе Кубка мира в китайском Сиане.

За команду выступали Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник, Майя Дорошко, Валерия Плеханова, Елена Шабанова. Россиянки набрали 227,9089 балла.

Второе место заняла китайская команда (212,9576), третье — еще один китайский коллектив (190,2319).

3 мая российские спортсмены также завоевали две бронзовые медали в заключительный день третьего этапа Кубка мира. Екатерина Штатнова заняла третье место в сольной произвольной программе с результатом 279,5714 балла. Среди микст-дуэтов Владимир Першин и Арина Тумкина (196,2750 балла) финишировали третьими.

Российские синхронисты впервые с 2022 года выступают на турнирах под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с национальным флагом и гимном. Этап Кубка мира в Сиане стал первым международным стартом для российских спортсменок в нынешнем сезоне. Все ограничения для представителей России и Белоруссии были сняты 13 апреля.

Ранее в Госдуме российских синхронисток отнесли к числу мировых лидеров.

 
