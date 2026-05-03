Песков отреагировал на слова Путина о восприятии россиянами новых законов

Россияне не всегда воспринимают новые инициативы властей как целесообразные. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с автором информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Действительно, не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают. Не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что чаще всего, по его мнению, это происходит, потому что россиянам их должным образом не объясняют. Песков также подчеркнул, что формулировка главы государства была исчерпывающей.

До этого президент РФ Владимир Путин призвал не зацикливаться только на запретах в законотворчестве, поскольку это неэффективно. Как подчеркнул российский лидер, законодательный процесс должен быть «системным» и «творческим», отвечать и адаптироваться к нынешним вызовам и рискам, которые нередко носят «беспрецедентный характер».

В апреле Путин впервые прокомментировал отключения интернета в России. По его словам, силовики принимают такие меры во время работы по предотвращению терактов — и предварительное информирование общественности может «нанести ущерб оперативной разработке», ведь «преступники тоже все слышат». При этом глава государства попросил правоохранителей «хотя бы по результатам работы» объяснять россиянам, почему пропадала сеть.

Ранее Володин предупредил депутатов о новых вызовах.