«Если будут ошибки, ждать нечего»: легенда сборной России о матче ЦСКА и «Спартака»

Экс-игрок Булыкин заявил, что ЦСКА будет сложно в матче со «Спартаком»
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин после поражения московского ЦСКА от петербургского «Зенита» оценил шансы армейского клуба против столичного «Спартака» в Кубке России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Спартак», конечно, не «Зенит», но там хорошее нападение, которое будет стараться проявить себя и забить. Поэтому ЦСКА придется сложно, учитывая, какие были ошибки в обороне в этой игре. Если такие же будут со «Спартаком», то ЦСКА ждать нечего», — указал он.

Матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА против «Зенита» завершился со счетом 3:1 в пользу петербуржцев. В самом начале счет открыл футболист ЦСКА Иван Обляков ударом с пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Александр Соболев в начале второго тайма вывел «Зенит» вперед. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный счет матча.

Матч финала Пути регионов Кубка России состоится 6 мая на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена».

Ранее тренер «Зенита» восторженно отозвался о матче с ЦСКА.

 
