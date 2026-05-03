НАТО обвинили в попытке использовать кино как тайное оружие

The Guardian: НАТО сближается с кинематографистами ради пропаганды альянса
Представители НАТО проводят закрытые встречи с режиссерами, сценаристами и продюсерами в Европе и США, что вызывает подозрения в использовании их в пропагандистских целях. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

По информации издания, уже прошли три встречи в Брюсселе, Лос-Анджелесе и Париже. В следующем месяце планируется встреча с членами Гильдии Сценаристов Великобритании (WGGB), говорится в публикации. Эти встречи проходят по принципу Чатэм-хауса, что позволяет участникам свободно использовать полученную информацию, однако разглашать личности присутствующих запрещено.

Часть сценаристов уже раскритиковала подобную инициативу НАТО. Например, сценарист фильма «Кристи» Алан О'Горман назвал запланированную встречу с Гильдией «возмутительной» и «явной пропагандой».

«У многих людей, включая меня, есть друзья и родственники из стран, не входящих в НАТО, которые пострадали от войн, в которые НАТО вступало и которые оно разжигало», — цитирует его The Guardian.

Отмечается, что три проекта уже находятся в разработке. Как стало известно изданию, главная их цель скрыть «агрессивность» НАТО и показать, что взаимодействие в альянсе построено на дружбе и сотрудничестве.

Ранее на Западе предрекли распад НАТО при конфронтации с Россией.

 
